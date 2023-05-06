День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая. Праздник был установлен еще в 2019 году, и в 2023 году он приходится на субботу.

Суть праздника — почтить честь и мужество наших воинов отдельных частей и подразделений, которые с земли защищают наши города и мирных жителей. Для этого можно поздравить военных с праздником — теплым словом, открыткой, или даже стихом.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем пехоты в СМС, открытках и прозе, чтобы поздравить близких с этим праздником.

Поздравления с Днем пехоты в прозе

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Поздравляем с Днем пехоты Украины! Храбрости, здоровья, мощи, силы, смекалки и абсолютной уверенности в себе. Возвращайтесь домой с победой!

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Дорогие наши защитники! Железного здоровья и стальной выдержки вам, славные пехотинцы. Пусть земля горит под ногами врагов, а ваше оружие никогда не знает промахов. Все будет Украина!

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В День пехоты Украины от всего сердца хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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Сегодня поздравляем пехоту Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Я желаю Вам удачи во всех делах, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным и не подводило. Мира и добра, счастья и процветания.

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Поздравления с Днем пехоты в открытках

Поздравления с Днем пехоты в СМС

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Пехотные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага –

И вперед, к ноге нога.

Вы за Украину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

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С Днем пехоты Украины!

Вам даны честь и слава,

Вам благодарность и поклон,

Ну, а врагу всегда урон.

Пусть вам не причинят вреда,

Пусть никогда не будет войн.,

Счастья, радости, здоровья,

И дом, наполненный любовью!

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И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем счастливо отмечать все важные вам даты.

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