Пасху на александрийском тесте готовят довольно часто. Такие пасхи получаются воздушными и очень вкусными. Простой рецепт александрийской пасхи — далее в материале.
Что необходимо для приготовления александрийского теста для пасхи
- Молоко — 1 л
- Сахар — 1 кг
- Дрожжи свежие — 150 г
- Яйца — 10 шт
- Мука — 2 кг
- Ванильный сахар — 2-3 пакетика
- Соль — 1 ч.л.
- Изюм — 200 г
Процесс приготовления александрийской пасхи
- Слегка взбейте яйца, нарежьте кусочками масло и смешайте с теплым молоком, сахаром, дрожжами. Смесь поставьте в теплое место на 8-12 часов.
- После того как смесь настоялась, добавьте соль, запаренный изюм, ванильный сахар и муку. Все нужно вымешать. Тесто должно получиться мягким. Для того, чтобы оно не сильно липло к рукам, смажьте их подсолнечным маслом.
- Готовое тесто поставьте на полтора часа, оно должно подняться. Затем заполните формы, подождите еще немного, пока тесто поднимется, и поставьте их в духовку, разогретую до 180 градусов.
Готовые александрийские пасхи украшайте по своему вкусу.
Еще рецепты пасхи:
- Рецепт пасхи на 1 литр и пол-литра молока
- Не крошится и тает во рту: рецепт Александрийской пасхи
- Как приготовить пасху по классическому рецепту
- Как приготовить вкусные ПП-паски без глютена — лучшие рецепты