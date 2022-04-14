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Воздушная александрийская пасха: простой рецепт

14 апреля 2022, 16:51
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Воздушная александрийская пасха: простой рецепт
Источник: Unsplash

Пасху на александрийском тесте готовят довольно часто. Такие пасхи получаются воздушными и очень вкусными. Простой рецепт александрийской пасхи — далее в материале.

Что необходимо для приготовления александрийского теста для пасхи

  • Молоко — 1 л
  • Сахар — 1 кг
  • Дрожжи свежие — 150 г
  • Яйца — 10 шт
  • Мука — 2 кг
  • Ванильный сахар — 2-3 пакетика
  • Соль — 1 ч.л.
  • Изюм — 200 г

Процесс приготовления александрийской пасхи

  1. Слегка взбейте яйца, нарежьте кусочками масло и смешайте с теплым молоком, сахаром, дрожжами. Смесь поставьте в теплое место на 8-12 часов.
  2. После того как смесь настоялась, добавьте соль, запаренный изюм, ванильный сахар и муку. Все нужно вымешать. Тесто должно получиться мягким. Для того, чтобы оно не сильно липло к рукам, смажьте их подсолнечным маслом.
  3. Готовое тесто поставьте на полтора часа, оно должно подняться. Затем заполните формы, подождите еще немного, пока тесто поднимется, и поставьте их в духовку, разогретую до 180 градусов.

Готовые александрийские пасхи украшайте по своему вкусу.

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Кулінарні рецепти , Рецепти
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