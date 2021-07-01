Архитектура Украины — это не только тонны бетона и хрущевки. В стране есть интересные современные постройки, которые не только практичны, но и радуют глаз.

В День архитектуры Украины Факты ICTV подготовили материал о чудесах современной архитектуры страны.

Театр на Подоле в Киеве

Здание находится в Киеве по адресу Андреевский спуск, 20. Год постройки — 2015, архитектор — Олег Дроздов.

Лаконичное и строгое, но при этом открытое и доступное здание выражает главный девиз: театр на Подоле — театр для каждого. По мнению разработчиков проекта, именно таким должен быть современный театр — без границ и преград, доступен и понятен любому украинцу.

Центр Митрополита Шептицкого

Новый информационно-образовательный центр находится во Львове по адресу улица Стрыйская, 29-a. Год постройки — 2017, архитекторы — Штефан Бениш и Майкл Иннерарити.

В современном помещении размещены учебные аудитории, конференц-залы, библиотека, книжный магазин, выставочная зона и кафе. Само здание также передает дух современного образовательного пространства, которое должно быть открытым и доступным.

Региональный центр услуг

Современная постройка находится в Харькове по адресу проспект Тракторостроителей, 144. Год открытия — 2017, архитектор — Дмитрий Фоменко.

Стеклянный гигант появился вместо старого советского здания. Это — единое пространство для прозрачного и понятного взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса, говорится на сайте центра.

Здание также всем своим видом говорит о прозрачности и открытости в сфере предоставления услуг гражданам и бизнесу.

Детский садик LeapKids

В Киеве по адресу улица Михаила Драгомирова, 11-е, находится современный образовательный центр для детей. Год постройки — 2017, автор проекта — компания City One Development.

Этот детский сад не только выглядит, как сказочная страна, но и является современным технологичным центром. Он полностью энергонезависим, также в нем работает сценарно-управляемая система ландшафтной и фасадной иллюминации.

Жилой дом

Чудо архитектуры находится по улице Єфремова, 26, во Львове. Год постройки — 2018, ведущий архитектор — Владимир Йосипчук.

Непримечательный особняк XVIII века превратили в современный и привлекательный дом, в котором так и хочется приобрести жилье.

Источник: Бюро Дроздов и партнеры, Центр Шептицкого, Региональный центр услуг, Детский сад LeapKids, avr-development.com