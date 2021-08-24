Рабочая суббота в августе 2021 будет только одна — 28 число. Третий месяц лета подарит украинцам уикенд длительностью в четыре дня.

24 августа украинцы будут отмечать важный праздник — День независимости Украины. Поскольку в 2021 году эта дата приходится на вторник, то и понедельник, 23 августа, будет выходным днем. Однако его нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

Соответственно с 21 по 24 числа украинцы будут отдыхать — субботу, воскресенье, понедельник и вторник..

Всего последний месяц лета подарит нам 10 выходных дней и 21 робочий.

Также нерабочими остаются субботы и воскресенья: 1, 7, 8, 14,15 августа.

Кроме того, в календаре на август 2021 множество государственных, международных и церковных праздников.

Например, 1 августа — Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, 8 августа- День войск связи Вооруженных Cил Украины, 14 августа — Медовый Спас или Маковея, 15 августа — День археолога, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, а 29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний.

Полный календарь праздников на август 2021 — смотрите в нашем материале.