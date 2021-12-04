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Сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году: календарь выходных

4 декабря 2021, 16:23
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году: календарь выходных

Выходные в Украине в 2022 году стартуют с первых дней, так как Новый год мы будем праздновать с 1 по 3 января.

Всего в году у украинцев 116 официальных выходных дней: 105 — обычные субботы и воскресенья, 11 — государственные праздники.

Список государственных праздников Украины:

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января – Рождество Христово (по григорианском календарю);
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 24 апреля – Пасха;
  • 1 мая – День труда;
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 12 июня – Троица;
  • 28 июня – День Конституции;
  • 24 августа – День Независимости;
  • 14 октября – День защитников и защитниц;
  • 25 декабря – Рождество Христово (по юлианскому календарю).

Перенос выходных и рабочих дней

Согласно украинскому законодательству, если праздник совпадает с выходным днем, то выходной переносится на ближайший рабочий день недели.

8 марта в 2022 году приходится на вторник, но власти решили сделать для украинцев долгие выходные (с 5 по 8 марта). Поэтому выходной за 7 число придется отработать 12 марта, в субботу.

Точно так же рабочий день 27 июня, который выпадает на понедельник перед Днем Конституции, переносится на 2 июля.

Кроме того, 6 января, 12 марта, 2 июля, 23 августа и 13 октября продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

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