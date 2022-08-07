Открывает череду августовских Спасов Медовый спас — 14 августа. Его также называют Маковей и Мокрый Спас.
У каждого из трех Спасов есть свои традиции и обычаи, а также продукты, которые необходимо святить в этот день — мед, мак, воду. Примечательно то, что праздник отмечают в начало Успенского поста, который продлится до 27 августа, поэтому добавлять освященный продукт к мясу или молочному изделию нельзя.
Многих хозяек интересует вопрос — что приготовить на Медовый Спас, чтобы было вкусно и по правилам. Обычно к столу подают коржи с маком, плюшки, блинчики, а также разнообразные пироги и рулеты с начинками из мака и меда. Факты ICTV подготовили 3 рецепта на Медовый Спас.
Булочки с маком и шоколадом
Ингредиенты для теста:
- яйца — 3 штуки;
- сухие дрожжи — 15 грамм;
- сахар — 75 грамм;
- питьевая вода — 50 мл;
- щепотка соли;
- маргарин — 125 грамм;
- растительное масло — 50 мл;
- мука — 3 стакана.
Ингредиенты для начинки:
- мак — 100 грамм;
- изюм — 100 грамм;
- мед — 2 ст. л.
Ингредиенты для шоколадной помадки:
- сахар — 2 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сухие дрожжи смешать с 25 граммами сахара и одной столовой ложкой. Влить 50 мл теплой кипяченой воды. Перемешать. Оставить на 10 минут в теплом месте.
- Яйца взбить миксером. Добавить туда 50 грамм сахара и щепотку соли. Маргарин растопить на водяной бане. В опару добавить взбитые яйца, маргарин и растительное масло. Перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить на 15 минут в теплом месте.
- Мак залить кипятком, а изюм – теплой водой на 10 минут. Сцедить воду. Мак растолочь в ступке или взбить блендером. Смешать с изюмом и добавить мед.
- Тесто раскатать в прямоугольник толщиной примерно один сантиметр. Распределить по нему маковую начинку. Свернуть в рулет, хорошо зажать край.
- Рулет порезать на булочки (4-5 сантиметра). Булочки выложить на противень, застеленный пергаментом. Оставить на 10 минут в теплом месте.
- Выпекать в разогретой духовке до 200 °С 20-25 минут. За пять минут до готовности булочки смазать желтком, взбитым со столовой ложкой воды.
- В небольшой кастрюле смешать какао, сметану, сахар и растительное масло. Поставить на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. При появлении первых пузырьков выключить огонь. С помощью силиконовой кисточки нанести шоколадную помадку на булочки.
Шулики
Ингредиенты:
- мука – 450 грамм;
- мед – 100 грамм;
- мак – 280 грамм;
- яйцо – одно;
- сахар – 100 грамм и одна ст. л.;
- вода – 300 мл.
Способ приготовления:
- Смешать муку с яйцом и ложкой сахара. Добавить воду и перемытый мак (80 грамм). Замесить тесто.
- Коржики надо раскатывать тонко. Выпекаются они до готовности в духовке. Потом поломать на небольшие части.
- Оставшийся мак растереть с оставшимся сахаром, добавить мед и стакан воды. Сладкую смесь, что получилась, смешать с кусочками коржей.
Картофель в уксусно-медовой смеси
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- уксус — 5 ст. л;
- мед — 1 ч. л.;
- базилик — 2 пучка;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- сыр тертый — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель вымыть и варить в мундире 20 минут.
- Слить воду, даем немного остудить и очистить. Охладить полностью.
- Закипятить в маленькой кастрюле в течение одной минуты уксус с медом.
- У базилика отделить листочки, 1/3 — в сторону, оставшиеся – нарезать.
- Обжарить в растительном масле картофель и посолить.
- Влить уксусно-медовую смесь и тушить в ней картофель.
- Перемешать с оливковым маслом и базиликом.
- Выложить картофель на блюдо, посыпать сыром, украсить оставшимися листочками базилика и подать горячим.