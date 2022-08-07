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Шулики, картофель, булочки: что приготовить на Медовый Спас 2022

7 августа 2022, 08:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шулики, картофель, булочки: что приготовить на Медовый Спас 2022

Открывает череду августовских Спасов Медовый спас — 14 августа. Его также называют Маковей и Мокрый Спас.

У каждого из трех Спасов есть свои традиции и обычаи, а также продукты, которые необходимо святить в этот день — мед, мак, воду. Примечательно то, что праздник отмечают в начало Успенского поста, который продлится до 27 августа, поэтому добавлять освященный продукт к мясу или молочному изделию нельзя.

Многих хозяек интересует вопрос — что приготовить на Медовый Спас, чтобы было вкусно и по правилам. Обычно к столу подают коржи с маком, плюшки, блинчики, а также разнообразные пироги и рулеты с начинками из мака и меда. Факты ICTV подготовили 3 рецепта на Медовый Спас.

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Булочки с маком и шоколадом

Ингредиенты для теста:

  • яйца — 3 штуки;
  • сухие дрожжи — 15 грамм;
  • сахар — 75 грамм;
  • питьевая вода — 50 мл;
  • щепотка соли;
  • маргарин — 125 грамм;
  • растительное масло — 50 мл;
  • мука — 3 стакана.

Ингредиенты для начинки:

  • мак — 100 грамм;
  • изюм — 100 грамм;
  • мед — 2 ст. л.

Ингредиенты для шоколадной помадки:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления: 

  1.  Сухие дрожжи смешать с 25 граммами сахара и одной столовой ложкой. Влить 50 мл теплой кипяченой воды. Перемешать. Оставить на 10 минут в теплом месте.
  2. Яйца взбить миксером. Добавить туда 50 грамм сахара и щепотку соли. Маргарин растопить на водяной бане. В опару добавить взбитые яйца, маргарин и растительное масло. Перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить на 15 минут в теплом месте.
  3. Мак залить кипятком, а изюм – теплой водой на 10 минут. Сцедить воду. Мак растолочь в ступке или взбить блендером. Смешать с изюмом и добавить мед.
  4. Тесто раскатать в прямоугольник толщиной примерно один сантиметр. Распределить по нему маковую начинку. Свернуть в рулет, хорошо зажать край.
  5. Рулет порезать на булочки (4-5 сантиметра). Булочки выложить на противень, застеленный пергаментом. Оставить на 10 минут в теплом месте.
  6. Выпекать в разогретой духовке до 200 °С 20-25 минут. За пять минут до готовности булочки смазать желтком, взбитым со столовой ложкой воды.
  7. В небольшой кастрюле смешать какао, сметану, сахар и растительное масло. Поставить на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. При появлении первых пузырьков выключить огонь. С помощью силиконовой кисточки нанести шоколадную помадку на булочки.

Шулики

Ингредиенты:

  • мука – 450 грамм;
  • мед – 100 грамм;
  • мак – 280 грамм;
  • яйцо – одно;
  • сахар – 100 грамм и одна ст. л.;
  • вода – 300 мл.

Способ приготовления: 

  1. Смешать муку с яйцом и ложкой сахара. Добавить воду и перемытый мак (80 грамм). Замесить тесто.
  2. Коржики надо раскатывать тонко. Выпекаются они до готовности в духовке. Потом поломать на небольшие части.
  3. Оставшийся мак растереть с оставшимся сахаром, добавить мед и стакан воды. Сладкую смесь, что получилась, смешать с кусочками коржей.

Картофель в уксусно-медовой смеси

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • уксус — 5 ст. л;
  • мед — 1 ч. л.;
  • базилик — 2 пучка;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 4 ст. л.;
  • сыр тертый — 1 ст. л.

Способ приготовления: 

  1. Картофель вымыть и варить в мундире 20 минут.
  2. Слить воду, даем немного остудить и очистить. Охладить полностью.
  3. Закипятить в маленькой кастрюле в течение одной минуты уксус с медом.
  4. У базилика отделить листочки, 1/3 — в сторону, оставшиеся – нарезать.
  5. Обжарить в растительном масле картофель и посолить.
  6. Влить уксусно-медовую смесь и тушить в ней картофель.
  7. Перемешать с оливковым маслом и базиликом.
  8. Выложить картофель на блюдо, посыпать сыром, украсить оставшимися листочками базилика и подать горячим.
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