Открывает череду августовских Спасов Медовый спас — 14 августа. Его также называют Маковей и Мокрый Спас.

У каждого из трех Спасов есть свои традиции и обычаи, а также продукты, которые необходимо святить в этот день — мед, мак, воду. Примечательно то, что праздник отмечают в начало Успенского поста, который продлится до 27 августа, поэтому добавлять освященный продукт к мясу или молочному изделию нельзя.

Многих хозяек интересует вопрос — что приготовить на Медовый Спас, чтобы было вкусно и по правилам. Обычно к столу подают коржи с маком, плюшки, блинчики, а также разнообразные пироги и рулеты с начинками из мака и меда. Факты ICTV подготовили 3 рецепта на Медовый Спас.

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Булочки с маком и шоколадом

Ингредиенты для теста:

яйца — 3 штуки;

сухие дрожжи — 15 грамм;

сахар — 75 грамм;

питьевая вода — 50 мл;

щепотка соли;

маргарин — 125 грамм;

растительное масло — 50 мл;

мука — 3 стакана.

Ингредиенты для начинки:

мак — 100 грамм;

изюм — 100 грамм;

мед — 2 ст. л.

Ингредиенты для шоколадной помадки:

сахар — 2 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сухие дрожжи смешать с 25 граммами сахара и одной столовой ложкой. Влить 50 мл теплой кипяченой воды. Перемешать. Оставить на 10 минут в теплом месте. Яйца взбить миксером. Добавить туда 50 грамм сахара и щепотку соли. Маргарин растопить на водяной бане. В опару добавить взбитые яйца, маргарин и растительное масло. Перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить на 15 минут в теплом месте. Мак залить кипятком, а изюм – теплой водой на 10 минут. Сцедить воду. Мак растолочь в ступке или взбить блендером. Смешать с изюмом и добавить мед. Тесто раскатать в прямоугольник толщиной примерно один сантиметр. Распределить по нему маковую начинку. Свернуть в рулет, хорошо зажать край. Рулет порезать на булочки (4-5 сантиметра). Булочки выложить на противень, застеленный пергаментом. Оставить на 10 минут в теплом месте. Выпекать в разогретой духовке до 200 °С 20-25 минут. За пять минут до готовности булочки смазать желтком, взбитым со столовой ложкой воды. В небольшой кастрюле смешать какао, сметану, сахар и растительное масло. Поставить на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. При появлении первых пузырьков выключить огонь. С помощью силиконовой кисточки нанести шоколадную помадку на булочки.

Шулики

Ингредиенты:

мука – 450 грамм;

мед – 100 грамм;

мак – 280 грамм;

яйцо – одно;

сахар – 100 грамм и одна ст. л.;

вода – 300 мл.

Способ приготовления:

Смешать муку с яйцом и ложкой сахара. Добавить воду и перемытый мак (80 грамм). Замесить тесто. Коржики надо раскатывать тонко. Выпекаются они до готовности в духовке. Потом поломать на небольшие части. Оставшийся мак растереть с оставшимся сахаром, добавить мед и стакан воды. Сладкую смесь, что получилась, смешать с кусочками коржей.

Картофель в уксусно-медовой смеси

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

уксус — 5 ст. л;

мед — 1 ч. л.;

базилик — 2 пучка;

растительное масло — 2 ст. л.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

сыр тертый — 1 ст. л.

Способ приготовления: