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Путь к светлому будущему: картинки на Международный день грамотности

8 сентября 2023, 08:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Школа
Источник: Unsplash

Международный день грамотности ежегодно отмечается 8 сентября. В 2023 году праздник приходится на пятницу. 

День посвящен мысли о том, что быть грамотным нужно каждому человеку на Земле. К примеру, базовое образование поможет нам всем в создании цивилизованного общества, а также в развитии технологий и повышения уровня жизни в целом.

Факты ICTV подготовили лучшие картинки с Международным днем грамотности в картинках, которые поднимут настроение и дадут мотивацию учиться и познавать новое.

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За сентябрем уже совсем скоро наступит октябрь. Праздник принесет множество важных дат, в том числе и церковных. Не стоит забывать, что уже с осени верующие в Украине отмечают праздники по новому календарю. К примеру, Покров приходится на 1 октября вместо 14 октября. Полный календарь церковных праздников октября 2023 можно найти на Фактах ICTV.

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