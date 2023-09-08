Международный день грамотности ежегодно отмечается 8 сентября. В 2023 году праздник приходится на пятницу.

День посвящен мысли о том, что быть грамотным нужно каждому человеку на Земле. К примеру, базовое образование поможет нам всем в создании цивилизованного общества, а также в развитии технологий и повышения уровня жизни в целом.

Факты ICTV подготовили лучшие картинки с Международным днем грамотности в картинках, которые поднимут настроение и дадут мотивацию учиться и познавать новое.

Сейчас смотрят

За сентябрем уже совсем скоро наступит октябрь. Праздник принесет множество важных дат, в том числе и церковных. Не стоит забывать, что уже с осени верующие в Украине отмечают праздники по новому календарю. К примеру, Покров приходится на 1 октября вместо 14 октября. Полный календарь церковных праздников октября 2023 можно найти на Фактах ICTV.