Чистым называют четверг перед Пасхой, в 2023 году он 13 апреля. Издавна в Чистый четверг принято убирать в доме и купаться. Чтобы в полной мере ощутить силу праздника, нужно сделать это правильно.

Как и когда надо купаться на Чистый четверг 2023, узнали Факты ICTV.

По традициям, купаться в Чистый четверг стоит до восхода солнца. Каждый член семьи должен умыться с серебряной монеты или ложки. И сделать это стоит сразу после пробуждения. Этот ритуал дарит крепкое здоровье и красоту. В этот день больных моют серебром, одолженным у соседей.

Считается, что вода в Чистый четверг смывает все грехи и беды. Чтобы распрощаться с плохим, во время купания нужно читать молитвы и просить Бога прогнать из вашей жизни печаль и дурные мысли.

Верующие советуют купаться в Чистый четверг стоя. Когда вода стекает по телу, нужно представлять, что это чистый, яркий белый свет, который смывает всю плохую энергию, очищая тело и душу.

Также в Чистый четверг рекомендуют обливаться холодной водой.

По традиции, во время купания в Чистый четверг, следует произнести такой текст молитвы:

Как исповедь очищает, как вода смывает грязь, так и ты, Четверг, будь чист. Очисти меня, раба(у) Божьего(ю), от всякого зла, от оскорблений, от непослушания, от богохульства, от сквернословия, от злых разговоров, от суетных споров. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.