2 октября в Украине отмечают День учителя. Ежегодно его празднуют в первое воскресенье второго месяца осени.

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В эту дату принято отмечать их роль и заслуги в качественном образовании, а также вклад в развитие общества.

Обычно с Днем учителя поздравляют в пятницу или в понедельник после праздника. Школьники и студенты несут цветы своим преподавателям, а также по желанию преподносят подарки.

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Ручка

Несмотря на то, что большинство работников сферы образования давно перенесли свою работу в гаджеты, без бумаг все равно не обходится. У каждого учителя должна быть своя личная и качественная ручка.

Можно приобрести ручку престижной фирмы и нанести на нее гравировку. Так она точно будет особенной.

Блокнот

Еще один неизменный помощник преподавателя — блокнот, который всегда будет под рукой. Он может быть с гравировкой, деревянной обложкой или в виде планера.

Книга

Если вы знаете, что предпочитает читать ваш учитель или о какой книге мечтает — это станет хорошим презентом.

Ведь именно за чтением можно отдохнуть, расслабиться и провести время с пользой для себя после тяжелого рабочего дня.

Повербанк

Нужная современному человеку вещь для ежедневного использования. Она позволяет не задумываться о том, где подзарядить телефон в течение дня.

К тому же повербанк пригодится вашему преподавателю, когда тот пойдет с классом на экскурсию или в поход.

Набор чая или кофе

На протяжении всего дня преподаватели находятся на работе, а значит, без ароматного кофе или чая не обойтись.

Узнайте, что предпочитает ваш учитель или, возможно, у него есть любимый вкус. Если не хотите дарить обычный набор, можно поискать в интернете — вариантов с различными оригинальными упаковками множество.

Помните, любой подарок это всегда приятно, особенно если презентован от души. Кроме того, часто вручают презент коллективный, что позволяет выбрать наиболее нужную для учителя вещь.