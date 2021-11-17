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Чтобы без пересдач и нудных лекций: поздравления с Днем студента

17 ноября 2021, 06:20
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Международный день студента ежегодно празднуют 17 ноября.

По этому поводу Факты ICTV подготовили открытки с Днем студента.

День студента 2021 — поздравления

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

С Днем студента 2021!

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Открытки с Днем студента

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

День студента в Украине — поздравления в открытках

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

С Днем студента 2021 — лучшие открытки

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

История праздника

День студента принято воспринимать как довольно веселый и бесшабашный праздник. Однако история праздника довольно трагична. День студента посвящен событиям 17 ноября 1939 года в Чехословакии.

В оккупированной нацистами Праге (Чехия) студенты и преподаватели вышли на демонстрацию по случаю празднования годовщины университета. Оккупационные власти разогнали демонстрацию, а некоторых студентов казнили.

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Интересные факты о студентах:

  • Еще одно название психологии (конечно же неофициальное) — наука о студентах-второкурсниках и белых крысах. Дело все в том, что именно над ними ставится наибольшее количество экспериментов. Психологи-исследователи обычно работают в институтах, поэтому к экспериментам часто привлекают студентов.
  • Абитуриентами принято называть девушек и юношей, которые планируют поступать в университет. Однако этот термин появился из-за неправильного перевода с латинского языка. Дело в том, что абитуриент — это выпускник учебного заведения. Но в СССР термин перевели неправильно, и в СНГ все еще так называют тех, кто готовится к поступлению.
  • Известного в мире режиссера Стивена Спилберга три раза не приняли в Школу кинематографии Университета Южной Калифорнии. Ему давали отказы из-за низких оценок. Однако спустя время он стал знаменитым, и эта Школа решила  присвоить ему почетную степень. Спилберг согласился, но назвал условие. На дипломе должна была стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Школа пошла на это.
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Теги
День студента , Привітання
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