Международный день студента ежегодно празднуют 17 ноября.
По этому поводу Факты ICTV подготовили открытки с Днем студента.
День студента 2021 — поздравления
С Днем студента 2021!
Открытки с Днем студента
День студента в Украине — поздравления в открытках
С Днем студента 2021 — лучшие открытки
История праздника
День студента принято воспринимать как довольно веселый и бесшабашный праздник. Однако история праздника довольно трагична. День студента посвящен событиям 17 ноября 1939 года в Чехословакии.
В оккупированной нацистами Праге (Чехия) студенты и преподаватели вышли на демонстрацию по случаю празднования годовщины университета. Оккупационные власти разогнали демонстрацию, а некоторых студентов казнили.
Интересные факты о студентах:
- Еще одно название психологии (конечно же неофициальное) — наука о студентах-второкурсниках и белых крысах. Дело все в том, что именно над ними ставится наибольшее количество экспериментов. Психологи-исследователи обычно работают в институтах, поэтому к экспериментам часто привлекают студентов.
- Абитуриентами принято называть девушек и юношей, которые планируют поступать в университет. Однако этот термин появился из-за неправильного перевода с латинского языка. Дело в том, что абитуриент — это выпускник учебного заведения. Но в СССР термин перевели неправильно, и в СНГ все еще так называют тех, кто готовится к поступлению.
- Известного в мире режиссера Стивена Спилберга три раза не приняли в Школу кинематографии Университета Южной Калифорнии. Ему давали отказы из-за низких оценок. Однако спустя время он стал знаменитым, и эта Школа решила присвоить ему почетную степень. Спилберг согласился, но назвал условие. На дипломе должна была стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Школа пошла на это.