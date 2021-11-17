Международный день студента ежегодно празднуют 17 ноября.

По этому поводу Факты ICTV подготовили открытки с Днем студента.

День студента 2021 — поздравления

С Днем студента 2021!

Открытки с Днем студента

День студента в Украине — поздравления в открытках

С Днем студента 2021 — лучшие открытки

История праздника

День студента принято воспринимать как довольно веселый и бесшабашный праздник. Однако история праздника довольно трагична. День студента посвящен событиям 17 ноября 1939 года в Чехословакии.

В оккупированной нацистами Праге (Чехия) студенты и преподаватели вышли на демонстрацию по случаю празднования годовщины университета. Оккупационные власти разогнали демонстрацию, а некоторых студентов казнили.

Интересные факты о студентах: