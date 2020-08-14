Православные христиане 14 августа празднуют Медовый спас. Традиционно в этот день нужно идти на праздничное богослужение в храм.

Что святят в церкви на Медовый спас

Поскольку второе название этого праздника Маковея, то на службу нужно прийти с букетом цветов, который в народе называют маковейчиком. В букете обязательно должно быть несколько головок спелого мака.

Можно еще добавить калину, которая символизирует девичье счастье, и овес, чтобы в семье был достаток. При желании в композицию добавляют даже полынь, поскольку считается, что она защищает дом от злых сил.

В зависимости от регионов, в букет добавляют астры, георгины, гвоздики. Выбрасывать такой маковейчик ни в коем случае нельзя. Его нужно хранить в доме возле икон как оберег.

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Также святить в церкви 14 августа нужно мед. Но делать это можно только в новой посуде, из которой еще никто не ел. Согласно поверьям, тогда он становится по-настоящему целебным и лечит от многих болезней.

Считалось, что мед можно было есть и использовать при приготовлении блюд только после освящения на Медовый спас.

Поэтому именно с ложки освященного меда нужно начинать праздничный ужин, молясь Богу и благодаря его за дары.

После Медового спаса православные христиане будут праздновать Яблочный спас. В этот день в церквях будут святить первые осенние дары — яблоки, груши, сливы, виноград, а также различные овощи.