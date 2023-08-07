В церковном календаре праздник 14 августа имеет разные названия. Например, Первый Спас, Маковый Спас, Спас на воде, Мокрый Маковей, Медовый праздник, Маковеев день и т. д.
Важно также знать, что можно святить в этот день, а что – запрещено. Что святят на Маковея 14 августа – читайте в материале.
Что святят на Маковея 14 августа, кроме еды
Кроме продуктов, в церковь на освящение приносят разнообразные душистые букеты из трав. Их называют маковейчиками.
Считалось, если не освятить цветы на Маковея, то не будет цвести и хозяйство.
После освящения букетики кладут за иконами и хранят до следующего года. Освященным маком украшают комнаты, а весной высевают в огороде.
Что святят на Маковея 14 августа из продуктов: список
Чаще всего в этот день святят мак, мед и воду. Также в церковь традиционно несут освящать букеты-обереги из калины, подсолнечника, душицы, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковые головки.
В праздничной корзине на Медовый спас должны быть еще и такие продукты:
- другие продукты пчеловодства (например, соты);
- хлебобулочные изделия, являющиеся символом семьи и дома;
- хрен;
- соль.
Какие продукты не стоит освящать в храме:
- крепкие алкогольные напитки, кроме кагора;
- мясные продукты;
- деньги и другие материальные ценности
Согласно церковным традициям, все освященные продукты нужно обязательно съесть, а вот выбрасывать их не стоит.