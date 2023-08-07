В церковном календаре праздник 14 августа имеет разные названия. Например, Первый Спас, Маковый Спас, Спас на воде, Мокрый Маковей, Медовый праздник, Маковеев день и т. д.

Важно также знать, что можно святить в этот день, а что – запрещено. Что святят на Маковея 14 августа – читайте в материале.

Что святят на Маковея 14 августа, кроме еды

Кроме продуктов, в церковь на освящение приносят разнообразные душистые букеты из трав. Их называют маковейчиками.

Считалось, если не освятить цветы на Маковея, то не будет цвести и хозяйство.

После освящения букетики кладут за иконами и хранят до следующего года. Освященным маком украшают комнаты, а весной высевают в огороде.

Что святят на Маковея 14 августа из продуктов: список

Чаще всего в этот день святят мак, мед и воду. Также в церковь традиционно несут освящать букеты-обереги из калины, подсолнечника, душицы, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковые головки.

В праздничной корзине на Медовый спас должны быть еще и такие продукты:

другие продукты пчеловодства (например, соты);

хлебобулочные изделия, являющиеся символом семьи и дома;

хрен;

соль.

Какие продукты не стоит освящать в храме:

крепкие алкогольные напитки, кроме кагора;

мясные продукты;

деньги и другие материальные ценности

Согласно церковным традициям, все освященные продукты нужно обязательно съесть, а вот выбрасывать их не стоит.