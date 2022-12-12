Через несколько недель наступит Новый год 2023. Самое время покупать новогодние наряды, готовить подарки родным и планировать праздничное меню.

Покровителем 2023 года будет Черный Водяной Кролик, поэтому новогоднее меню должно подчеркнуть предпочтения пушистика и не обидеть его.

Что готовить на Новый год 2023 и какие продукты использовать, читайте в материале Фактов ICTV.

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Предпочтения покровителя 2023 года

Кролик — очень ласковое, нежное и спокойное животное, поэтому, скорее всего, грядущий год будет довольно гармоничным.

Вообще, эти пушистики – вегетарианцы, они не употребляют продукты животного происхождения, а отдают предпочтение свежей зелени, злакам, фруктам и овощам. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салат из капусты и моркови.

Хоть некоторые эксперты действительно считают, что идеальным для новогодней ночи будет вегетарианское меню, мясные и белковые блюда все же будут уместны.

В новогоднюю ночь 2023 на столе должно быть много овощей, фруктов и зелени. Ведь именно такие продукты предпочитает Кролик. Поэтому центральное место на праздничном столе стоит отдать овощным и фруктовым салатам или легким закускам.

Однако полностью отказываться от мясных блюд не стоит. Единственное, что следует вычеркнуть из меню, это любые блюда из зайца, кролика, нутрии, говядины и свинины. Их можно заменить курятиной, бараниной, мясом утки, рыбой, разнообразными морепродуктами и тому подобным.

Новогоднее меню 2023: что готовить

Любой праздничный стол начинается с салатов и легких закусок. В 2023 году не стоит отказываться от традиционных блюд. Вы смело можете готовить любимое Оливье и салат Шуба.

Поскольку в этих блюдах много вареных овощей (картофель, морковь, свекла, горошек), Кролик будет доволен. Чтобы сделать оливье более подходящим для 2023 года, вместо молочной колбасы добавьте вареную куриную грудку. Салат Шуба можно оставить без изменений, поскольку туда добавляются сельдь и овощи.

Также в 2023 году важно поставить на стол овощной салат. Можно использовать помидоры, огурцы, капусту, микс зелени, добавить сыр, морепродукты, рыбную консерву или вареное мясо курицы. Заправить блюдо стоит пикантным соусом.

Например, это может быть салат Коул Слоу, который точно понравится Кролику. Для него понадобится:

Капуста белокочанная — 500 г

Капуста красная — 500 г

Морковь — 300 г

Сметана — 3 ст. л.

Горчица французская — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус — 1 ст. л.

Все ингредиенты нужно порезать и заправить соусом из сметаны и французской горчицы (смешайте сметану, горчицу, уксус и перемешайте).

Вы можете экспериментировать и включать фантазию, добавляя любимые продукты. Основу салата Коул Слоу можно оставить, добавив еще помидоров, морепродуктов или любимого сыра.

Что касается закусок, можно приготовить рыбные шарики, сырные конвертики, бутерброды с маслом и красной рыбой, рулетик из лаваша и многое другое.

Например, замечательной закуской станут маленькие гренки, смазанные творожно-яичным салатиком. Для этого вам понадобится:

плавленые сырочки — 3 шт;

вареные яйца — 4 шт;

майонез — 3 ст. л;

чеснок — 5 зубчиков;

маленькие гренки.

Сначала надо натереть яйца и плавленые сырки на мелкой терке, добавить майонез и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте салат — если нужно, посолите и поперчите.

Готовым салатом намажьте каждую греночку и добавьте кусочек красной рыбы.

Основные блюда

Помним, что в новогоднем меню 2023 года вместо свинины лучше использовать курятину, индейку и морепродукты.

Вы можете приготовить куриные шашлычки, запеченные куриные окорочка в пикантном соусе, фаршированный картофель, жареную, запеченную или фаршированную рыбу, котлеты по-киевски, утку с яблоками и тому подобное.

Также можно приготовить рыбное филе в сметанно-грибном соусе. Преимущество этого блюда в том, что готовить его можно как в духовке, так и на сковородке. Поэтому, даже если в новогоднюю ночь отключат свет, приготовить рыбу вы сможете без духовки.

Для приготовления блюда понадобится:

филе рыбы (любой) — 4-6 шт;

сметана 15% — 250 г;

специи по вкусу;

шампиньоны — 500 г;

твердый сыр — 50 г.

Сначала следует почистить рыбу и достать из нее все косточки. Чистое рыбное филе бросьте на сковородку и немного поджарьте. Параллельно поджарьте нарезанные шампиньоны.

В сковородку к рыбе добавьте сметаны и немного воды. Посолите, поперчите, добавьте шампиньоны. Тушите рыбу 20-35 мин. Потом добавьте натертый твердый сыр.

Кстати, сметану можно заменить сливками.

Десерты

Без вкусненького не обходится ни один праздник. Новый год 2023 не станет исключением.

На новогодний стол 2023 можно приготовить чизкейк из домашнего сыра, мандариновую панакоту, желейный торт, вишневый пирог с орехами, разнообразные торты, тирамису без яиц, пирожные и праздничное печенье.

Чтобы не тратить много времени и сил на праздничные вкусности, можно приготовить торт из печенья и сметаны, который не нужно выпекать. Для приготовления понадобится:

песочное печенье — 300 г;

сметана 15-20% — 300 г;

сахар — 100 г;

орехи — 100 г;

ванилин.

Надо хорошенько перемешать сметану с сахаром и ванилином (лучше используйте миксер). Песочное печенье разложить слоем на плоскую тарелку и намазать сметанным кремом. Наверх снова выложите слой печенья. Продолжайте процедуру, пока не закончится крем.

Торт посыпать орехами или какао и отправить в холодильник на 8 часов.