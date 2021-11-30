Уже скоро новый, 2022 год Голубого Водяного Тигра. Пока астрологи готовят гороскопы, прогнозы и предсказания на новый год, мы предлагаем решить, что приготовить к новогоднему столу.

Тигр – хищное животное, поэтому на столе должны быть мясные блюда, но не забывайте также о десертах и ​​напитках. Что лучше приготовить для встречи нового года – читайте в материале.

Основные блюда

Жареная утиная грудка с чесноком

Утиная грудка станет основой новогоднего стола, ваши гости точно будут довольны и сыты.

Ингредиенты:

утиная грудка с кожей — 1 шт.;

зубчики чеснока, нарезанные полосками — 2 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный молотый перец – 1 ч. л.;

свежий розмарин – 1 веточка.

Способ приготовления

Положите утиную грудку кожей вниз на доску. Сделайте неглубокий разрез посередине, приправьте солью и перцем. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Нагрейте сковороду на среднем огне. Поместите утиную грудку кожей вниз на горячую сковороду; готовьте до румяности, примерно 30 секунд. Переверните и повторите с другой стороной.

Переложите утиную грудку на чистую рабочую поверхность кожей вниз. Поместите три или четыре полоски чеснока внутрь щели. Положите на чеснок веточку розмарина; сверху посыпьте оставшимся чесноком. Поместите кожей вверх в форму для выпечки.

Выпекайте в разогретой духовке примерно 10 минут. Накройте алюминиевой фольгой. Дайте отдохнуть пять минут перед нарезкой.

Картофельная лазанья

Если вы — фанат картофеля или он просто скучает где-то на кухне в мешке, то его звездное время пришло. Этот простой рецепт картофельной лазаньи ждет именно вас. Символ нового года точно будет доволен таким блюдом.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

фарш куриный – 500 г;

моцарелла – 200 г;

молоко – 1 стакан;

мука – 1 ст. л.;

масло сливочное – 1 ст. л.;

перец по вкусу;

соль по вкусу;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

сельдерей – 1 стебель;

томатный соус (по желанию) – 1 ст. л.;

масло растительное – 2 ст. л.;

вино (при наличии) – 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте в сковороде растительное масло, добавьте нарезанный кубиком лук, обжарьте несколько минут, добавьте натертую морковь. Когда морковь слегка поджарится, добавьте нарезанный сельдерей, перемешайте, положите куриный фарш. Готовим на тихом огне 10 минут. Помидор разрежьте на четыре части, натрите мякоть на терке, кожуру выкиньте. Положите мякоть помидора в сковороду. Можно добавить немного томатного соуса и вина.

Когда жидкость выкипит, солим и перчим соус. Снимаем с плиты, даем немного остыть. Далее готовим белый соус для лазаньи.

Разогреваем сливочное масло, добавляем ложку муки, обжариваем минуту. Вливаем понемногу молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Когда соус начнет густеть, солим его, перчим, снимаем с плиты.

Дно формы для запекания смазываем белым соусом. Картофель нарезаем тонкими ломтиками, выкладываем первым слоем в форму. На картофель выкладываем слой красного мясного соуса. Посыпаем натертой моцареллой, поливаем немного белым соусом.

Слои повторяем. Верхний слой – нарезанный картофель, щедро посыпаем его моцареллой, поливаем оставшимся белым соусом. Форму накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60-90 минут.

Новогодние напитки

Но какой же новогодний стол без напитков? Мы собрали легкие рецепты коктейлей, с которыми можно встретить новый год 2022, и готовить их и дальше почти каждый день.

Голубая лагуна

Ликер Блю кюрасао окрашивает коктейли в яркий голубой или синий цвет, что выглядит очень эффектно и подходит для подачи на новогодний стол и под цвет Голубого Тигра.

Ингредиенты:

текила или водка – 1-2 ст. л.;

ликер Блю кюрасао/Blue curacao – 1 ст. л.;

газированный напиток – до верха бокала;

лед.

Способ приготовления

В соответствующий высокий стакан положите кубики льда — до середины или доверху по желанию. Влейте крепкий алкоголь. Затем добавьте голубой ликер. Долейте доверху газированный напиток и сразу подавайте с коктейльной трубочкой.

Снежный коктейль

Безалкогольный коктейль прост в приготовлении и идеально впишется в атмосферу праздника.

Ингредиенты:

мороженое – 250-300 г;

сок лимона – 100 мл;

лимонад – 0,5-0,7 л (по вкусу);

корица молотая – по вкусу;

ягоды замороженные (по вкусу) – 1 горсть.

Сироп:

сахар – 100 г;

вода – 100 мл;

специи – по вкусу;

кожура апельсина – 0,25 шт.;

кожура лимона – 0,25 шт.

Способ приготовления

Приготовьте сироп. Соедините 100 мл воды и 100 г сахара. Добавьте специи по вкусу. Палочку корицы, звездочку бадьяна, полоску лимонной и апельсиновой кожуры. Высыпьте в воду сахар.

На маленьком огне доведите сироп до кипения. Выключите огонь, перемешайте сироп до полного растворения сахара, затем полностью охладите и процедите. Смешайте примерно половину сиропа с лимонным соком. Добавить молотую корицу и примерно 0,5 л лимонада. Добавьте мороженое и горсть ягод на свой вкус.

Тщательно перемешайте все до растворения мороженого. Попробуйте напиток и по вкусу добавьте еще сироп, лимонад или специи. Разлейте напиток по бокалам. Добавьте к каждому еще немного мороженого.

Новогодние десерты

Шоколадное фондю

Насыщенное кремово-белое шоколадное фондю идеально подойдет для вечеринки в честь новогодней ночи.

Ингредиенты на восемь порций:

стружка белого шоколада – 1 упаковка;

густые сливки для взбивания — ½ стакана;

светлый кукурузный сироп — ¼ стакана;

сливочное масло – 2 ст. л.;

соль – ¼ ч. л.;

ванильный экстракт – 1 ч. л.

Способ приготовления

Стружку белого шоколада, сливки, кукурузный сироп, сливочное масло и соль растопите вместе на водяной бане, часто помешивая, до однородности и блеска в течение 5-10 минут. Снимите фондю с огня и добавьте ванильный экстракт.