Хотите приготовить что-то вкусное на праздничный стол, однако не знаете, какие блюда выбрать? Салаты, запеченная картошка, бутерброды в форме роз, вкуснейший рулет или торт на скорую руку — праздничное меню на Новый год 2022 создаст атмосферу легкости и уюта.
Индейка с клюквенным соусом
Ингредиенты:
- индейка;
- чернослив, курага, орехи — по 100 г;
- рис — 1 стакан;
- лимон;
- сметана и майонез — по 2 ст. л.;
- чеснок, зелень, соль, перец, сахар;
- клюква — 1 стакан;
- гвоздика и имбирь — по 0,5 ч. л.;
- крахмал — 1 ч. л.
Приготовление:
Индейку вымыть и обсушить. Чеснок и зелень измельчить, цедру лимона натереть, из цитруса выжать сок. Перемешать соль, перец и сок лимона.
Обмазать этой смесью индейку снаружи и внутри, оставить по меньшей мере на четыре часа. Сварить рис, перемешать с черносливом, курагой и орехами.
Наполнить тушку птицы, зашить, смазать смесью майонеза и сметаны, поместить в рукав для запекания. Оставить в нагретой до 180 градусов духовке на три часа.
Салат Снеговик
Ингредиенты:
- маринованные шампиньоны — 400 г;
- ананасы — 1 банка;
- вареные яйца — 5 штук;
- ветчина — 300 г;
- майонез — 150 г;
- один огурец;
- зелень, маслины, соль.
Приготовление:
Шампиньоны, ветчину и яйца нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.
Сформировать из салата три шара, выложить их на плоскую тарелку в форме снеговика. Из маслин сделать глазки, нос и пуговки. Украсить скульптуру измельченной зеленью и огурцом.
Салат Кукушкино гнездо
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- картошка — 4 штуки;
- луковица — 1 штука;
- яйца — 5 штук;
- свежие грибы — 150 г;
- майонез — 1 упаковка;
- зелень;
- подсолнечное масло — 4 ст. л.
Приготовление:
Куриное филе отварить, картошку нарезать соломкой и обжарить, лук нарезать полукольцами. Яйца отварить, аккуратно вынуть желтки (для украшения), белки нарезать соломкой.
Грибы обжарить на подсолнечном масле. Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом. Сделать форму гнезда и украсить зеленью, а в центре салата положить желтки.
Картошка с грибами
Ингредиенты:
- картофель — 10 штук;
- вешенки или шампиньоны — 300 г;
- луковица — 2 штуки;
- растительное масло, перец, соль.
Приготовление:
Картофель, грибы и лук очистить, вымыть и нарезать кубиками. В огнеупорную посуду выложить грибы, посолить, поперчить, добавить немного масла и воды.
Готовить на полной мощности с закрытой крышкой 10 минут. Затем добавить картофель, немного воды, готовить еще в течение 10-15 минут. Добавить лук, готовить еще 10 минут. Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью.
Рулет Пятиминутка
Ингредиенты:
- яйца — 3 штуки;
- сахар — 4 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- сода, гашенная уксусом — 1/2 ч. л.;
- мука — 2/3 стакана;
- густое варенье;
- сахарная пудра.
Приготовление:
Приготовить тесто — соединить яйца, сахар, мед и соду, взбить все ингредиенты и добавить муку. По консистенции тесто должно получится как на оладьи.
На разогретый и смазанный маслом противень для духовки вылить тесто, после чего выпекать 5-7 минут при 200 градусах. Вынуть корж, не снимая с противня, намазать густым вареньем, свернуть в рулет, сверху посыпать сахарной пудрой.
Бутерброды Розы на снегу
Ингредиенты:
- батон — 1 буханка;
- твердый сыр — 200-300 г;
- соленая семга — 250-300 г;
- зелень петрушки и зеленый лук для украшения;
- сливочное масло — 100 г.
Приготовление:
Батон нарезать кусочками толщиной 1 см и намазать маслом. Семгу нарезать длинными узкими полосками, а сыр измельчить на мелкой терке.
Петрушку вымыть, обсушить, отделить маленькие веточки. С луком проделать то же самое, только отрезав длинные перья.
Смазанный сливочным маслом батон посыпать сыром, сверху выложить в форме розочек семгу, слегка вдавив ее в сыр, чтобы она держала форму. Готовые бутерброды выложить на блюдо, украсить петрушкой и зеленым луком.
Торт Муравейник
Ингредиенты:
- сгущенное молоко — 1 банка;
- печенье (песочное или на свой вкус) — 300 г;
- сливочное масло — 150 г;
- арахис — 200 г.
Приготовление:
Печенье поломать на мелкие кусочки, арахис обжарить на сухой сковороде, а масло растопить. Соединить печенье с арахисом, сгущенным молоком и маслом, хорошо перемешать. Полученную массу выложить на блюдо горкой. Поставить торт в холодильник на два часа для застывания.