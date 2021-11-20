Хотите приготовить что-то вкусное на праздничный стол, однако не знаете, какие блюда выбрать? Салаты, запеченная картошка, бутерброды в форме роз, вкуснейший рулет или торт на скорую руку — праздничное меню на Новый год 2022 создаст атмосферу легкости и уюта.

Индейка с клюквенным соусом

Ингредиенты:

индейка;

чернослив, курага, орехи — по 100 г;

рис — 1 стакан;

лимон;

сметана и майонез — по 2 ст. л.;

чеснок, зелень, соль, перец, сахар;

клюква — 1 стакан;

гвоздика и имбирь — по 0,5 ч. л.;

крахмал — 1 ч. л.

Приготовление:

Индейку вымыть и обсушить. Чеснок и зелень измельчить, цедру лимона натереть, из цитруса выжать сок. Перемешать соль, перец и сок лимона.

Обмазать этой смесью индейку снаружи и внутри, оставить по меньшей мере на четыре часа. Сварить рис, перемешать с черносливом, курагой и орехами.

Наполнить тушку птицы, зашить, смазать смесью майонеза и сметаны, поместить в рукав для запекания. Оставить в нагретой до 180 градусов духовке на три часа.

Салат Снеговик

Ингредиенты:

маринованные шампиньоны — 400 г;

ананасы — 1 банка;

вареные яйца — 5 штук;

ветчина — 300 г;

майонез — 150 г;

один огурец;

зелень, маслины, соль.

Приготовление:

Шампиньоны, ветчину и яйца нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.

Сформировать из салата три шара, выложить их на плоскую тарелку в форме снеговика. Из маслин сделать глазки, нос и пуговки. Украсить скульптуру измельченной зеленью и огурцом.

Салат Кукушкино гнездо

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

картошка — 4 штуки;

луковица — 1 штука;

яйца — 5 штук;

свежие грибы — 150 г;

майонез — 1 упаковка;

зелень;

подсолнечное масло — 4 ст. л.

Приготовление:

Куриное филе отварить, картошку нарезать соломкой и обжарить, лук нарезать полукольцами. Яйца отварить, аккуратно вынуть желтки (для украшения), белки нарезать соломкой.

Грибы обжарить на подсолнечном масле. Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом. Сделать форму гнезда и украсить зеленью, а в центре салата положить желтки.

Картошка с грибами

Ингредиенты:

картофель — 10 штук;

вешенки или шампиньоны — 300 г;

луковица — 2 штуки;

растительное масло, перец, соль.

Приготовление:

Картофель, грибы и лук очистить, вымыть и нарезать кубиками. В огнеупорную посуду выложить грибы, посолить, поперчить, добавить немного масла и воды.

Готовить на полной мощности с закрытой крышкой 10 минут. Затем добавить картофель, немного воды, готовить еще в течение 10-15 минут. Добавить лук, готовить еще 10 минут. Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью.

Рулет Пятиминутка

Ингредиенты:

яйца — 3 штуки;

сахар — 4 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

сода, гашенная уксусом — 1/2 ч. л.;

мука — 2/3 стакана;

густое варенье;

сахарная пудра.

Приготовление:

Приготовить тесто — соединить яйца, сахар, мед и соду, взбить все ингредиенты и добавить муку. По консистенции тесто должно получится как на оладьи.

На разогретый и смазанный маслом противень для духовки вылить тесто, после чего выпекать 5-7 минут при 200 градусах. Вынуть корж, не снимая с противня, намазать густым вареньем, свернуть в рулет, сверху посыпать сахарной пудрой.

Бутерброды Розы на снегу

Ингредиенты:

батон — 1 буханка;

твердый сыр — 200-300 г;

соленая семга — 250-300 г;

зелень петрушки и зеленый лук для украшения;

сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

Батон нарезать кусочками толщиной 1 см и намазать маслом. Семгу нарезать длинными узкими полосками, а сыр измельчить на мелкой терке.

Петрушку вымыть, обсушить, отделить маленькие веточки. С луком проделать то же самое, только отрезав длинные перья.

Смазанный сливочным маслом батон посыпать сыром, сверху выложить в форме розочек семгу, слегка вдавив ее в сыр, чтобы она держала форму. Готовые бутерброды выложить на блюдо, украсить петрушкой и зеленым луком.

Торт Муравейник

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 1 банка;

печенье (песочное или на свой вкус) — 300 г;

сливочное масло — 150 г;

арахис — 200 г.

Приготовление:

Печенье поломать на мелкие кусочки, арахис обжарить на сухой сковороде, а масло растопить. Соединить печенье с арахисом, сгущенным молоком и маслом, хорошо перемешать. Полученную массу выложить на блюдо горкой. Поставить торт в холодильник на два часа для застывания.