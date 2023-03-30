Пасха — один из самых больших христианских праздников. Его отмечают как православные верующие, так и католики. В этот день чествуют Воскресение Господне. В каждой стране заведены свои обряды и традиции, наполняющие праздник особой атмосферой.

В Украине главный обряд праздника — приготовление традиционных пасхальных блюд.

Что должно быть на столе в Пасху рассказывают Факты ICTV.

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Традиционные блюда на Пасху

Паска

Известно, что на Пасху выпекают и освящают традиционный хлеб. Его называют паской.

Паска — символ Господнего Воскресения и Его присутствия.

По преданию, после воскресения, Иисус Христос приходил к апостолам во время трапез. Ему оставляли место посередине и ставили в центре стола хлеб.

Обычную паску с изюмом делают круглой, а творожную принято готовить в форме усеченной пирамиды. Оба варианта символизируют гроб, в котором похоронили Иисуса Христа.

Процесс приготовления считается сакральным.

Паску готовят в хорошем настроении.

Нельзя ссориться, спорить возле теста.

Когда хозяйки “сажали” кулич в печь — не пускали никого в дом, не открывали окон или дверей. Это делали для того, чтобы не выпустить “дух” из помещения.

Посадив изделие в печь, женщины подпрыгивали, чтобы тесто поднялось.

Хозяйки могли не садиться во время приготовления, чтобы куличи не осели.

Крошки куличей запрещено выбрасывать, ведь это считается грехом.

В древности крошки закапывали на огороде или в поле для лучшего урожая.

Писанки и пасхальные яйца

Еще одним из главных традиционных блюд являются вареные цветные яйца.

Яйца символизируют новую жизнь и присутствие Господа.

По преданию, Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о Воскресении Иисуса Христа. В качестве подарка святая Мария принесла правителю яйца. Тиберий не поверил рассказу, назвав его таким же невозможным, как то, что яйцо станет красным. В тот же миг, яйцо, которое держал император, покраснело.

Существует два вида пасхальных яиц: крашенки и писанки.

Крашенки — яйца, окрашенные в один цвет. Присутствуют во многих культурах мира. Изначально красили пасхальные яйца с помощью луковой шелухи, свекольного сока или же куркумы. В христианстве особое значение имеют крашанки именно красного цвета. Они символизируют кровь, которую пролил Иисус за человеческие грехи.

Если крашанки заведены во многих странах, то писанки существуют только в Украине.

Писанки — яйца, которые расписывают с помощью специального писачка с растопленным воском.

По традициям, девушки дарили самую красивую писанку тому, в кого были влюблены.

Также известна традиция биться яйцами. Сегодня таким образом решают, у кого крепче яйцо. Тогда как в давние времена это делали для того, чтобы старая жизнь уступила место новой.

Мясные изделия

Мясные изделия — символ душевной радости, которая приходит от выполнения Божьей воли. В древности на этот праздник употребляли ягненка. Оно являлось прообразом Иисуса Христа, который своей жертвой искупил все человеческие грехи.

Также говорят, что мясо символизирует теленка, которого отец велел зарезать, когда домой вернулся блудный сын.

Обычно, на стол ставят:

буженину, которую готовят из телятины и запекают с чесноком.

домашнюю колбасу: ее готовят из жирного мяса, чтобы не получилась сухая.

Масло и сыр

Молочные продукты символизируют связь Иисуса Христа с людьми. Так, как младенец хочет маминого молока, так и человек жаждет Божьей благодати.

Соль

Соль символизирует всю горечь, которую должен познать каждый верующий, очищаясь от своих грехов.

В древности соль считали оберегом. Поэтому ее принято святить вместе с пасхой и подавать на стол.

Считалось, если посыпать освященную соль на порог, то ни один плохой человек не сможет попасть к вам в ближайший год.

Хрен

Хрен — крепкие корни. Именно такие корни может дать человеку вера в Воскресение Господне. Также хрен символизирует крепость и несокрушимость духа после принятия таинства Исповеди.