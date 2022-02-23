Вскоре в Украине будут отмечать Международный женский день. Праздник 8 марта у женщин ассоциируется с весной, цветами и подарками.

В этот день приятным сюрпризом можно порадовать не только друзей, но и своих коллег на работе. К выбору подарка нужно подойти серьезно, не стоит дарить презенты с вульгарным намеком, букеты из еды, парфюмерию или то, что может не подойти по размеру (одежда, обручальные кольца).

Что подарить коллеге на 8 марта подскажет ваша внимательность к людям, которые работают с вами. Если же вы не знаете, что лучше купить, тогда стоит воспользоваться бессмертной классикой в виде цветов и сладостей. Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на 8 марта коллеге.

Мартини, просекко и конфеты

Большинство женщин любят шампанское и сладости, ведь это всегда беспроигрышный вариант (после букета тюльпанов).

Вино достаточно сложно выбрать, поскольку часто женщины знают, какое вино любят и если вы не уверены сухое или полусладкое, то лучше его не дарить вовсе.

Мартини или итальянское шампанское просекко идеально подойдет к празднику. А небольшая коробка вкусных конфет прекрасно дополнит подарок.

Вазон

Если у вашей коллеги на столе пусто, тогда это будет идеальным подарком. Лучше всего дарить цветок в красивом горшочке и выбирать растение не очень привередливое. Это может быть сансевиерия, цветущий кактус или суккуленты.

Портативный увлажнитель воздуха

Необходимая вещь в каждом доме и на работе. Если она по какой-то причине отсутствует в офисе, тогда персональный портативный увлажнитель воздуха будет крутым подарком, который оценят по достоинству. Особенно он полезен в отопительный сезон, когда воздух в помещении сухой.

Блокнот или планнер

Это еще один вариант подарка, который точно пригодится. Творческие люди в блокноте рисуют, практичные – записывают планы, встречи, задания или просто списки продуктов для похода в магазин.

Ароматические свечи

Уникальные свойства ароматических масел особенно влияют на наши чувства, позволяют расслабиться, отдохнуть и навевают приятные эмоции и воспоминания.

При выборе свеч рекомендуем остановиться на более нейтральных запахах, таких как фруктовый или ванильный.