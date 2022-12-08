Декабрь — период подготовки к Новому году. Самое время планировать грядущий год, покупать подарки родным и готовить праздничное меню.

Выбор подарков для любимых людей — это всегда ответственный и трепетный момент. Нужно учитывать все желания и предпочтения своей второй половинки, чтобы подарок действительно запомнился и принес удовольствие.

Чтобы вы не морочили голову, Факты ICTV подготовили идеи интересных и оригинальных подарков, которые девушка может подарить своему парню.

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Теплый подарок

Чтобы парня грели не только мысли о вас, можно презентовать ему вещи, которые всегда пригодятся в самые лютые морозы. Это могут быть:

мягкий и большой плед;

термокружка;

термос;

электрическая простынь;

теплый свитер;

миниобогреватель;

теплая пижама и носки;

перчатки для сенсорного экрана.

То, что понадобится в 2023 году

Сегодняшние реалии заставляют всех украинцев приспосабливаться к постоянным и длительным отключениям света, прохладе в квартирах и проблемам со связью. Поэтому подарите то, что сегодня крайне необходимо:

пауэрбанк;

лампа на аккумуляторе;

набор LED-свечей;

туристическая горелка;

чайник на батарейках;

электронная книга;

усилитель мобильной связи;

беспроводной Wi-Fi роутер.

Отталкиваемся от предпочтений парня

Если ваш парень любит играть в видеоигры и много времени проводит за ноутбуком, подарите ему:

джойстик;

мышь или клавиатуру;

чехол для ноутбука;

брендированный коврик для мышки;

аксессуары и предметы быта с изображением любимых героев;

RGB-подсветку игровой зоны;

охлаждающую подставку для ноутбука;

USB-гаджеты для освещения.

У парня есть машина, которую он обожает? Тогда подарите:

разветвитель для прикуривателя;

антирадар;

красивый набор для ухода за автомобилем;

ароматизатор;

органайзер в багажник;

набор инструментов;

автомобильную гарнитуру;

алкотестер;

стильный сувенир для авто.

Если парень ярый спортсмен, можно презентовать ему:

держатель для медалей и наград;

спортивный инвентарь для дома;

фитнес-браслет;

оригинальную и профессиональную бутылку для воды.

Универсальные подарки

Их можно подарить не только парню, но и отцу, брату, другу или дедушке. Представители сильного пола будут в восторге от такого презента:

кошелек;

кожаный пояс;

небольшую барсетку;

зажигалку;

рюкзак или мужскую сумку;

ключницу;

оригинальную флешку;

визитницу;

портмоне;

стильный шарф;

термокружку;

настольную игру;

комплект для игры в покер;

чехол для мобильного;

беспроводные наушники;

чехол для наушников;

автомобильные держатели для смартфона;

очки виртуальной реальности;

портативную колонку.

Подарите эмоции

Даже если вы встречаетесь недолго, приятным подарком для парня будет совместное проведение времени.

Подарите ему билеты в кино или на концерт любимого исполнителя, сертификат на поход на картинг, сходите вместе на каток или спортивный матч (футбол, хоккей или баскетбол).

Также вы можете устроить романтический вечер. Сходите в ресторан, прогуляйтесь по вечернему, заснеженному городу, посетите театр, музей или выставку современного искусства. Выбор развлечений зависит от предпочтений вашего партнера.

От каких подарков стоит отказаться в 2023 году

Не нужно дарить парню носки, набор для бритья или уход за кожей. Это очень банальные и неинтересные подарки.

Ваш парень и сам сможет купить себе средства гигиены или выбрать носки, поэтому дарить нужно вещи, которые бы показали ваше отношение к нему.