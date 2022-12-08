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Что подарить парню на Новый год 2023: 60 интересных идей

8 декабря 2022, 13:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Подарунок на Новий рік
Источник: Depositphotos

Декабрь — период подготовки к Новому году. Самое время планировать грядущий год, покупать подарки родным и готовить праздничное меню.

Выбор подарков для любимых людей — это всегда ответственный и трепетный момент. Нужно учитывать все желания и предпочтения своей второй половинки, чтобы подарок действительно запомнился и принес удовольствие.

Чтобы вы не морочили голову, Факты ICTV подготовили идеи интересных и оригинальных подарков, которые девушка может подарить своему парню.

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Теплый подарок

Чтобы парня грели не только мысли о вас, можно презентовать ему вещи, которые всегда пригодятся в самые лютые морозы. Это могут быть:

  • мягкий и большой плед;
  • термокружка;
  • термос;
  • электрическая простынь;
  • теплый свитер;
  • миниобогреватель;
  • теплая пижама и носки;
  • перчатки для сенсорного экрана.

То, что понадобится в 2023 году

Сегодняшние реалии заставляют всех украинцев приспосабливаться к постоянным и длительным отключениям света, прохладе в квартирах и проблемам со связью. Поэтому подарите то, что сегодня крайне необходимо:

  • пауэрбанк;
  • лампа на аккумуляторе;
  • набор LED-свечей;
  • туристическая горелка;
  • чайник на батарейках;
  • электронная книга;
  • усилитель мобильной связи;
  • беспроводной Wi-Fi роутер.

Отталкиваемся от предпочтений парня

Если ваш парень любит играть в видеоигры и много времени проводит за ноутбуком, подарите ему:

  • джойстик;
  • мышь или клавиатуру;
  • чехол для ноутбука;
  • брендированный коврик для мышки;
  • аксессуары и предметы быта с изображением любимых героев;
  • RGB-подсветку игровой зоны;
  • охлаждающую подставку для ноутбука;
  • USB-гаджеты для освещения.

У парня есть машина, которую он обожает? Тогда подарите:

  • разветвитель для прикуривателя;
  • антирадар;
  • красивый набор для ухода за автомобилем;
  • ароматизатор;
  • органайзер в багажник;
  • набор инструментов;
  • автомобильную гарнитуру;
  • алкотестер;
  • стильный сувенир для авто.

Если парень ярый спортсмен, можно презентовать ему:

  • держатель для медалей и наград;
  • спортивный инвентарь для дома;
  • фитнес-браслет;
  • оригинальную и профессиональную бутылку для воды.

Универсальные подарки

Их можно подарить не только парню, но и отцу, брату, другу или дедушке. Представители сильного пола будут в восторге от такого презента:

  • кошелек;
  • кожаный пояс;
  • небольшую барсетку;
  • зажигалку;
  • рюкзак или мужскую сумку;
  • ключницу;
  • оригинальную флешку;
  • визитницу;
  • портмоне;
  • стильный шарф;
  • термокружку;
  • настольную игру;
  • комплект для игры в покер;
  • чехол для мобильного;
  • беспроводные наушники;
  • чехол для наушников;
  • автомобильные держатели для смартфона;
  • очки виртуальной реальности;
  • портативную колонку.

Подарите эмоции

Даже если вы встречаетесь недолго, приятным подарком для парня будет совместное проведение времени.

Подарите ему билеты в кино или на концерт любимого исполнителя, сертификат на поход на картинг, сходите вместе на каток или спортивный матч (футбол, хоккей или баскетбол).

Также вы можете устроить романтический вечер. Сходите в ресторан, прогуляйтесь по вечернему, заснеженному городу, посетите театр, музей или выставку современного искусства. Выбор развлечений зависит от предпочтений вашего партнера.

От каких подарков стоит отказаться в 2023 году

Не нужно дарить парню носки, набор для бритья или уход за кожей. Это очень банальные и неинтересные подарки.

Ваш парень и сам сможет купить себе средства гигиены или выбрать носки, поэтому дарить нужно вещи, которые бы показали ваше отношение к нему.

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