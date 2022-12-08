Декабрь — период подготовки к Новому году. Самое время планировать грядущий год, покупать подарки родным и готовить праздничное меню.
Выбор подарков для любимых людей — это всегда ответственный и трепетный момент. Нужно учитывать все желания и предпочтения своей второй половинки, чтобы подарок действительно запомнился и принес удовольствие.
Чтобы вы не морочили голову, Факты ICTV подготовили идеи интересных и оригинальных подарков, которые девушка может подарить своему парню.
Теплый подарок
Чтобы парня грели не только мысли о вас, можно презентовать ему вещи, которые всегда пригодятся в самые лютые морозы. Это могут быть:
- мягкий и большой плед;
- термокружка;
- термос;
- электрическая простынь;
- теплый свитер;
- миниобогреватель;
- теплая пижама и носки;
- перчатки для сенсорного экрана.
То, что понадобится в 2023 году
Сегодняшние реалии заставляют всех украинцев приспосабливаться к постоянным и длительным отключениям света, прохладе в квартирах и проблемам со связью. Поэтому подарите то, что сегодня крайне необходимо:
- пауэрбанк;
- лампа на аккумуляторе;
- набор LED-свечей;
- туристическая горелка;
- чайник на батарейках;
- электронная книга;
- усилитель мобильной связи;
- беспроводной Wi-Fi роутер.
Отталкиваемся от предпочтений парня
Если ваш парень любит играть в видеоигры и много времени проводит за ноутбуком, подарите ему:
- джойстик;
- мышь или клавиатуру;
- чехол для ноутбука;
- брендированный коврик для мышки;
- аксессуары и предметы быта с изображением любимых героев;
- RGB-подсветку игровой зоны;
- охлаждающую подставку для ноутбука;
- USB-гаджеты для освещения.
У парня есть машина, которую он обожает? Тогда подарите:
- разветвитель для прикуривателя;
- антирадар;
- красивый набор для ухода за автомобилем;
- ароматизатор;
- органайзер в багажник;
- набор инструментов;
- автомобильную гарнитуру;
- алкотестер;
- стильный сувенир для авто.
Если парень ярый спортсмен, можно презентовать ему:
- держатель для медалей и наград;
- спортивный инвентарь для дома;
- фитнес-браслет;
- оригинальную и профессиональную бутылку для воды.
Универсальные подарки
Их можно подарить не только парню, но и отцу, брату, другу или дедушке. Представители сильного пола будут в восторге от такого презента:
- кошелек;
- кожаный пояс;
- небольшую барсетку;
- зажигалку;
- рюкзак или мужскую сумку;
- ключницу;
- оригинальную флешку;
- визитницу;
- портмоне;
- стильный шарф;
- термокружку;
- настольную игру;
- комплект для игры в покер;
- чехол для мобильного;
- беспроводные наушники;
- чехол для наушников;
- автомобильные держатели для смартфона;
- очки виртуальной реальности;
- портативную колонку.
Подарите эмоции
Даже если вы встречаетесь недолго, приятным подарком для парня будет совместное проведение времени.
Подарите ему билеты в кино или на концерт любимого исполнителя, сертификат на поход на картинг, сходите вместе на каток или спортивный матч (футбол, хоккей или баскетбол).
Также вы можете устроить романтический вечер. Сходите в ресторан, прогуляйтесь по вечернему, заснеженному городу, посетите театр, музей или выставку современного искусства. Выбор развлечений зависит от предпочтений вашего партнера.
От каких подарков стоит отказаться в 2023 году
Не нужно дарить парню носки, набор для бритья или уход за кожей. Это очень банальные и неинтересные подарки.
Ваш парень и сам сможет купить себе средства гигиены или выбрать носки, поэтому дарить нужно вещи, которые бы показали ваше отношение к нему.