Новогодние праздники — самая любимая пора всех ребятишек, ведь это время настоящих чудес. Перед Новым годом самым ожидаемым праздником каждого ребенка является День святого Николая.

С самого утра 19 декабря малыши заглядывают под подушку и ищут подарки. Ведь, по традиции, святой Николай подкладывает детям под подушки подарки.

В свою очередь для родителей это время поиска достойного подарка, который сможет порадовать ребенка.

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Что положить ребенку под подушку на День святого Николая 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.

Прислушайтесь к желаниям ребенка

Чтобы не морочить себе голову, что же такого особенного подарить ребенку, предложите малышу написать письмо святому Николаю.

В письме ребенок сам опишет желанный подарок, а родителям остается просто исполнить желание. Сегодня украинские детки могут пожелать новейшее вооружение для ВСУ, уничтожение врага, окончание войны и тому подобное.

Выполнить такие желания — не в силах родителей, поэтому придется проявить фантазию, чтобы сделать ребенку яркий сюрприз.

Что подарить детям на святого Николая 2022: интересные идеи

Стоит помнить, что впереди будет еще празднование Нового года, поэтому подарок на День святого Николая должен быть полезным и ярким, но не супершикарным.

Вкусности

Сладости — традиционный презент на святого Николая. Вы можете приготовить ребенку целую коробку с разнообразными конфетами, шоколадками, пряниками и фруктами.

Конечно, выбор сладкого подарка должен опираться на вкусовые предпочтения ребенка. Это могут быть маленькие медовые пряники в виде фигурки святого Николая, конфеты, шоколад, шоколадные фигурки, пирожные, печенье, мармелад или же киндер-сюрпризы.

Все сладости вы можете сложить в праздничный пакет или самостоятельно смастерить подарочную коробку и украсить.

Игрушки

Именно это ожидает увидеть каждый ребенок у себя под подушкой. Здесь так же, как со сладостями, опираться нужно на предпочтения ребенка.

Это могут быть:

грызунки и игрушки для самых маленьких;

мягкие игрушки разной величины;

конструкторы;

интерактивные игрушки, которые будут способствовать развитию ребенка;

куклы, домик принцессы или косметические наборы для девочек;

трансформеры, роботы, машинки для мальчика.

К списку также можно добавить интересные пазлы. Для маленьких крох выбирайте большие, мягкие пазлы с изображениями животных, цифр, цветов и тому подобного. Играя ними, малыш изучает цвета, времена года, животных, азбуку, цифры и многое другое.

Более взрослым можно смело дарить традиционные пазлы на тематику любимого мультфильма.

Кстати, кроме обычных игрушек, можно приобрести коллекционные. Если ваш ребенок увлекается Гарри Поттером, Шреком или героями каких-то комиксов, соответственно, можно подарить фигурку любимого персонажа.

Разнообразные наборы

Вы можете выбрать для ребенка интересные, а главное — полезные наборы для творчества:

краски, карандаши, цветная бумага и т.д.;

наборы для лепки для развития мелкой моторики и креатива;

детские музыкальные инструменты для обогащения звукового опыта ребенка.

Подобный подарок поспособствует творческому развитию вашего ребенка.

Также можно подарить наборы для экспериментов:

для юных физиков, химиков или археологов;

для будущих фокусников;

детали, которые научат создавать мультфильмы.

Детки очень любят познавать новое, поэтому такой подарок не останется незамеченным.

Раскраски и книги

Если ваш малыш дошкольного возраста, вручите ему раскраску и набор карандашей. Это будет замечательным подарком от Николая.

Деткам очень полезно заниматься раскрашиванием картинок, ведь это тренировка детской руки и развитие мелкой моторики.

Что касается книги, то для малышей можете подобрать сборник сказок, историй или стишков. Для дошкольников хорошим подарком будет познавательная книга, например, о животных или энциклопедия, а для школьников – приключенческие произведения и фантастика.

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