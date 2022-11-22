Новогодние праздники — самая любимая пора всех ребятишек, ведь это время настоящих чудес. Перед Новым годом самым ожидаемым праздником каждого ребенка является День святого Николая.
С самого утра 19 декабря малыши заглядывают под подушку и ищут подарки. Ведь, по традиции, святой Николай подкладывает детям под подушки подарки.
В свою очередь для родителей это время поиска достойного подарка, который сможет порадовать ребенка.
Что положить ребенку под подушку на День святого Николая 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.
Прислушайтесь к желаниям ребенка
Чтобы не морочить себе голову, что же такого особенного подарить ребенку, предложите малышу написать письмо святому Николаю.
В письме ребенок сам опишет желанный подарок, а родителям остается просто исполнить желание. Сегодня украинские детки могут пожелать новейшее вооружение для ВСУ, уничтожение врага, окончание войны и тому подобное.
Выполнить такие желания — не в силах родителей, поэтому придется проявить фантазию, чтобы сделать ребенку яркий сюрприз.
Что подарить детям на святого Николая 2022: интересные идеи
Стоит помнить, что впереди будет еще празднование Нового года, поэтому подарок на День святого Николая должен быть полезным и ярким, но не супершикарным.
Вкусности
Сладости — традиционный презент на святого Николая. Вы можете приготовить ребенку целую коробку с разнообразными конфетами, шоколадками, пряниками и фруктами.
Конечно, выбор сладкого подарка должен опираться на вкусовые предпочтения ребенка. Это могут быть маленькие медовые пряники в виде фигурки святого Николая, конфеты, шоколад, шоколадные фигурки, пирожные, печенье, мармелад или же киндер-сюрпризы.
Все сладости вы можете сложить в праздничный пакет или самостоятельно смастерить подарочную коробку и украсить.
Игрушки
Именно это ожидает увидеть каждый ребенок у себя под подушкой. Здесь так же, как со сладостями, опираться нужно на предпочтения ребенка.
Это могут быть:
- грызунки и игрушки для самых маленьких;
- мягкие игрушки разной величины;
- конструкторы;
- интерактивные игрушки, которые будут способствовать развитию ребенка;
- куклы, домик принцессы или косметические наборы для девочек;
- трансформеры, роботы, машинки для мальчика.
К списку также можно добавить интересные пазлы. Для маленьких крох выбирайте большие, мягкие пазлы с изображениями животных, цифр, цветов и тому подобного. Играя ними, малыш изучает цвета, времена года, животных, азбуку, цифры и многое другое.
Более взрослым можно смело дарить традиционные пазлы на тематику любимого мультфильма.
Кстати, кроме обычных игрушек, можно приобрести коллекционные. Если ваш ребенок увлекается Гарри Поттером, Шреком или героями каких-то комиксов, соответственно, можно подарить фигурку любимого персонажа.
Разнообразные наборы
Вы можете выбрать для ребенка интересные, а главное — полезные наборы для творчества:
- краски, карандаши, цветная бумага и т.д.;
- наборы для лепки для развития мелкой моторики и креатива;
- детские музыкальные инструменты для обогащения звукового опыта ребенка.
Подобный подарок поспособствует творческому развитию вашего ребенка.
Также можно подарить наборы для экспериментов:
- для юных физиков, химиков или археологов;
- для будущих фокусников;
- детали, которые научат создавать мультфильмы.
Детки очень любят познавать новое, поэтому такой подарок не останется незамеченным.
Раскраски и книги
Если ваш малыш дошкольного возраста, вручите ему раскраску и набор карандашей. Это будет замечательным подарком от Николая.
Деткам очень полезно заниматься раскрашиванием картинок, ведь это тренировка детской руки и развитие мелкой моторики.
Что касается книги, то для малышей можете подобрать сборник сказок, историй или стишков. Для дошкольников хорошим подарком будет познавательная книга, например, о животных или энциклопедия, а для школьников – приключенческие произведения и фантастика.
Что еще можно подарить
Вы также можете купить:
- настольные игры;
- красивую пижаму;
- набор детской посуды с картинкой любимого героя;
- маленький портфель для игрушек;
- разные безделушки (для девочек — браслеты, заколки, детские украшения; для парней — брелок, часы, мяч);
- билеты на новогоднее представление, шоу, цирк;
- лыжи, салазки, коньки;
- сертификат на мастер-класс;
- гаджеты (телефон, планшет, наушники, приставка);
- одежда — это более практичный, однако полезный подарок;
- наборы для ванны или душа;
- музыкальный инструмент;
- спортивный инвентарь.