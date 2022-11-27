Все обожают праздновать Новый год. Снежная погода за окном, много вкусной еды, самые близкие люди рядом — все это навевает атмосферу уюта и покоя. Однако самая приятная часть Нового года — подарки.

Хорошо, когда знаешь, что купить жене на Новый год, не ошибившись с подарком. Однако иногда бывает, что фантазия подводит, и мужчин постигнут муки выбора и сомнения.

Факты ICTV подготовили несколько идей для новогоднего подарка любимой жене, от которых у нее точно перехватит дыхание.

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Бриллианты — лучшие друзья девушек

Ювелирные украшения-это всегда меткий подарок для женщины. Кстати, это не обязательно должны быть бриллианты или драгоценные сапфиры. Главное — выбрать украшение, которое дополнит образ вашей жены и идеально подойдет к ее стилю.

Обратите внимание на:

кольцо;

серьги;

браслеты;

подвески;

кулоны.

Кроме того, вы можете купить украшение с патриотическими принтами или гравировку.

Фен

Но не простой, а беспроводной. Сегодняшняя ситуация с электроэнергией заставляет женщин искать различные альтернативы электрическим приборам для укладки волос.

Беспроводной фен станет отличным подарком для каждой женщины. Они могут похвастаться не только надежной работой, но и удобством в использовании.

Кроме того, беспроводные фены нередко идут в комплекте с разными насадками, поэтому ваша жена сможет делать разнообразные прически и не зависеть от света.

Вы также можете рассмотреть вариант беспроводного стайлера для выравнивания волос. Заряда такого прибора хватит на 2 ч активного использования, поэтому ваша жена будет довольна!

Техника

Вы можете приобрести любимой жене что-то из техники. Это может быть:

новый смартфон;

беспроводные наушники;

массажер;

колонка;

павербанк;

ноутбук, который долго будет работать без подзарядки.

Также обратите внимание на современные зарядные станции. Хотя стоит такое удовольствие не мало, однако ваша семья всегда сможет зарядить телефон или ноутбук, подсоединить лампочку или Wi-Fi роутер в часы отключения света.

Косметика

Косметические средства — слабость каждой женщины. Подарив жене любимую косметику, вы станете самым лучшим мужчиной в ее глазах.

Следует обратить внимание на:

натуральные и эфирные масла;

уходово-возрастную косметику;

кремы, муссы и скрабы для тела;

увлажняющие кремы для лица;

профессиональный уход за волосами (шампунь, кондиционер, маску и досмотровую масло).

Духи

Если вы точно знаете, каким ароматом пользуется ваша жена — дарите духи.

Здесь не стоит полагаться на свой вкус, лучше купить тот аромат, которым пользуется женщина, чтобы точно угодить с подарком.

Сертификаты

В современном мире существуют подарочные сертификаты на любую услугу. Вам достаточно ориентироваться в том, что нравится вашей жене. Например, это может быть сертификат на:

урок пения, игры на инструменте, танцев, рисования, верховой езды;

поход в SPA, на массаж, в салон красоты и тому подобное;

визит к психологу на терапию;

покупку вкусностей, одежды из спортивного или обычного магазина, обуви, инвентаря, бытовой техники, досмотровых средств, парфюмерии, игр и тому подобное;

ужин в ресторане, доставку любимой еды или же совместный поход в заведение;

экстремальные виды спорта: прыжок с парашютом, роуп-джампинг, экстремальную поездку на спортивном авто и тому подобное;

фотосессию;

покупку чего-то в секс-шопе;

дегустацию алкоголя;

мастер-класс по гончарству, готовке, макияжу и т. д;

абонемент.

Белье

Женское белье — это довольно интимный подарок, который показывает, что ваши отношения очень близки. Это особая степень доверия.

Здесь вы можете опираться на свой вкус: купить более сдержанное и повседневное, или страстное и сексуальное.

Необходимо лишь правильно подобрать размер.

Подарите воспоминания

Такие подарки обычно ценятся больше всего, ведь они дарят приятные воспоминания. Вы можете подарить:

шопер, футболку, худи, другой элемент одежды или предмет, где изображен локальный мем, цитата или фото;

фотоальбом с совместными фото, видеонарезку ваших лучших моментов;

совместную поездку на отдых в другой город или страну;

совместный поход в кино, на коньки, в боулинг, в заведение, где можно вкусно поесть и выпить и тому подобное;

домашнего любимца, если вы уверены, что справитесь с ответственностью;

билет на концерт любимого артиста или группы.

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