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Что нельзя есть в Рождественский пост 2022-2023 — список продуктов

7 ноября 2022, 16:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Что нельзя есть в Рождественский пост 2022-2023 — список продуктов
Источник: Pexels

28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Его продолжительность — 40 дней.

Как и в любой другой пост, необходимо придерживаться правил в потреблении пищи. Рождественский считается строгим, такими являются и его правила. Ограничения в еде — это не о диете, это о духовных изменениях — в мыслях, делах.

Что нельзя есть в Рождественский пост — список продуктов

  • На весь период следует отказаться от мясных, молочных продуктов и яиц.
  • Не следует пить тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай и алкоголь. Немного красного вина разрешается в субботу, воскресенье и в большие праздники.
  • Рыба. От нее следует отказаться в понедельник, среду и пятницу. Во вторник и четверг, если на эти дни выпадают праздники — можно.
  • В понедельник, среду и пятницу нельзя добавлять в пищу растительное масло и есть горячее.

Стоит отметить то, что не всем следует придерживаться поста, например, беременные или дети могут этого не делать. Также стоит отталкиваться от состояния здоровья.

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