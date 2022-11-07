28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Его продолжительность — 40 дней.

Как и в любой другой пост, необходимо придерживаться правил в потреблении пищи. Рождественский считается строгим, такими являются и его правила. Ограничения в еде — это не о диете, это о духовных изменениях — в мыслях, делах.

Что нельзя есть в Рождественский пост — список продуктов

На весь период следует отказаться от мясных, молочных продуктов и яиц .

. Не следует пить тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай и алкоголь . Немного красного вина разрешается в субботу, воскресенье и в большие праздники.

. Немного красного вина разрешается в субботу, воскресенье и в большие праздники. Рыба . От нее следует отказаться в понедельник, среду и пятницу. Во вторник и четверг, если на эти дни выпадают праздники — можно.

. От нее следует отказаться в понедельник, среду и пятницу. Во вторник и четверг, если на эти дни выпадают праздники — можно. В понедельник, среду и пятницу нельзя добавлять в пищу растительное масло и есть горячее.

Стоит отметить то, что не всем следует придерживаться поста, например, беременные или дети могут этого не делать. Также стоит отталкиваться от состояния здоровья.