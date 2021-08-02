В Украине 2 августа празднуют Ильин день.

Этот религиозный праздник считается большим, так как Илья принадлежит к святым, наряду с Николаем Чудотворцем.

В древние времена этот день называли грозным праздником — Илья считается повелителем грозы.

В день Ильи существуют и строгие запреты, которые чтились еще нашими предками.

Что строго запрещено делать на Ильи-пророка

Самое распространенное табу — запрет на купание в водоемах. Причина этому — начало периода цветения воды. Купание в это время может обернуться болезнями. Ранее считалось, что это сила прячется от святого Ильи в воде. Русалки могут затащить на дно тех, кто не испугался плохой воды. В народе верили, что в ночь на 2 августа у водоемов собирается нечистая сила — лучше отказаться от ночного отдыха у озер.

Запрещено в Ильин день и работать в поле — есть риск остаться без урожая. На пастбище животных тоже лучше не выгонять — в них может вселиться нечистая сила. И хотя уход за животными запрещен, пчеловодством заниматься можно.

Категорический запрещено смотреться в зеркало и на свое отражение в воде — нечистая сила может повлиять и на людей.

Так как Илья считается громовержцем — в этот праздник лучше не стоять под деревом, а также не кричать и не ругаться. Это может рассердить святого, который не пожалеет своей молнии.

Перекрестки — не лучшее место для отдыха. В начале августа там собирается нечисть.

Среди общих запретов — рекомендуется отказаться от бранных слов и алкоголя в больших количествах.