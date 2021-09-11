Ежегодно 11 сентября православные христиане отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день существует множество запретов, которые необходимо соблюдать. В частности, нельзя резать, ссориться и устраивать шумные вечеринки.

В праздник Усекновения нужно соблюдать строгий пост в знак скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Также запрещено:

подавать на стол продукты круглой формы: хлеб, капусту, арбуз, дыню, помидоры и яблоки. Их нельзя резать, ведь они ассоциируются с формой головы;

употреблять мясо, яйца, молочные продукты, рыбу и специи;

заниматься рукоделием, шить или вязать;

танцевать, петь, устраивать шумные гуляния;

употреблять спиртные напитки;

стричь волос и причесываться;

занимать и одалживать деньги.

Иоанн был предшественником Иисуса, поэтому он имел цель — распознать Христа из тысячи других и известить мир о его пришествии. Именно пророк крестил Иисуса в реке Иордан, поэтому его называют Крестителем.

По легенде, Иоанн раскрыл царя Ирода, который отобрал у своего брата женщину Иродиаду и сам на ней женился. Таким образом царь нарушил седьмую заповедь.

Ирод заключил Крестителя в тюрьму, а его новоиспеченная жена уговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя убить святого.

Во время празднования дня рождения Ирода Саломея станцевала замечательный танец, который вскружил голову правителю. Тогда он пообещал выполнить любое желание девушки. Она попросила голову Иоанна на блюде.

Именно это событие и стало причиной для установления сегодняшнего праздника.

Также в день Усекновения главы Иоанна Предтечи существуют определенные приметы, в которые христиане искренне верят: