Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Что нельзя делать в Чистый четверг 2023: народные и христианские традиции

7 апреля 2023, 17:17
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
що не можна робити в Чистий четвер
Источник: Unsplash

Чистый четверг, известный еще как Великий или Страстной — один из важнейших дней в период Великого поста. Его связывают с духовным и физическим очищением человека.

Этот день ежегодно отмечают за три дня до Пасхи, то есть в Страстную неделю. В этом году Чистый четверг приходится на 14 апреля.

Страстной четверг имеет свои христианские и народные традиции. Таким образом, существуют вещи, которые разрешено и запрещено делать.

Сейчас смотрят

Что нельзя делать в Чистый четверг, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг, как и другие праздники, имеет христианские и народные запреты.

Что нельзя делать в Чистый четверг:

  • разводить беспорядок в доме. Так как в Чистый четверг принято наводить порядок в домах — категорически запрещено мусорить и разбрасывать вещи дома. Иначе — ожидайте много ссор;
  • жалеть о вещах, которые решили выбросить;
  • ходить в грязной одежде;
  • оставлять грязную посуду и замоченное белье;
  • есть мясо и пить алкоголь, ведь продолжается строгая часть Великого поста;
  • ссориться и ругаться;
  • бездельничать;
  • давать в долг деньги;
  • выносить вещи из дома: драгоценности, кухонные принадлежности, деньги и пр;
  • отказывать в помощи;
  • начинать приготовление праздничных блюд до уборки.

Что нужно делать в Чистый четверг

В этот святой день нужно очищать свою душу, тело и, конечно же, дом.

В Чистый четверг стоит:

  • стирать;
  • выбрасывать ненужные вещи;
  • убирать в доме;
  • купаться, особенно желательно в водоеме;
  • ходить на вечернюю службу.
Читайте также:
Что нельзя делать в Чистый четверг 2023: народные и христианские традицииКогда будет Пасха в 2023 году: даты, традиции и запреты православного и католического праздника

Теги
Пасха Праздник Традиції
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь