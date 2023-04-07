Чистый четверг, известный еще как Великий или Страстной — один из важнейших дней в период Великого поста. Его связывают с духовным и физическим очищением человека.

Этот день ежегодно отмечают за три дня до Пасхи, то есть в Страстную неделю. В этом году Чистый четверг приходится на 14 апреля.

Страстной четверг имеет свои христианские и народные традиции. Таким образом, существуют вещи, которые разрешено и запрещено делать.

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Что нельзя делать в Чистый четверг, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг, как и другие праздники, имеет христианские и народные запреты.

Что нельзя делать в Чистый четверг:

разводить беспорядок в доме. Так как в Чистый четверг принято наводить порядок в домах — категорически запрещено мусорить и разбрасывать вещи дома. Иначе — ожидайте много ссор;

жалеть о вещах, которые решили выбросить;

ходить в грязной одежде;

оставлять грязную посуду и замоченное белье;

есть мясо и пить алкоголь, ведь продолжается строгая часть Великого поста;

ссориться и ругаться;

бездельничать;

давать в долг деньги;

выносить вещи из дома: драгоценности, кухонные принадлежности, деньги и пр;

отказывать в помощи;

начинать приготовление праздничных блюд до уборки.

Что нужно делать в Чистый четверг

В этот святой день нужно очищать свою душу, тело и, конечно же, дом.

В Чистый четверг стоит: