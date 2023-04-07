Чистый четверг, известный еще как Великий или Страстной — один из важнейших дней в период Великого поста. Его связывают с духовным и физическим очищением человека.
Этот день ежегодно отмечают за три дня до Пасхи, то есть в Страстную неделю. В этом году Чистый четверг приходится на 14 апреля.
Страстной четверг имеет свои христианские и народные традиции. Таким образом, существуют вещи, которые разрешено и запрещено делать.
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Что нельзя делать в Чистый четверг, рассказывают Факты ICTV.
Что нельзя делать в Чистый четверг
Чистый четверг, как и другие праздники, имеет христианские и народные запреты.
Что нельзя делать в Чистый четверг:
- разводить беспорядок в доме. Так как в Чистый четверг принято наводить порядок в домах — категорически запрещено мусорить и разбрасывать вещи дома. Иначе — ожидайте много ссор;
- жалеть о вещах, которые решили выбросить;
- ходить в грязной одежде;
- оставлять грязную посуду и замоченное белье;
- есть мясо и пить алкоголь, ведь продолжается строгая часть Великого поста;
- ссориться и ругаться;
- бездельничать;
- давать в долг деньги;
- выносить вещи из дома: драгоценности, кухонные принадлежности, деньги и пр;
- отказывать в помощи;
- начинать приготовление праздничных блюд до уборки.
Что нужно делать в Чистый четверг
В этот святой день нужно очищать свою душу, тело и, конечно же, дом.
В Чистый четверг стоит:
- стирать;
- выбрасывать ненужные вещи;
- убирать в доме;
- купаться, особенно желательно в водоеме;
- ходить на вечернюю службу.