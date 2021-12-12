13 декабря христиане чтят память апостола святого Андрея Первозванного. Украинцы особо почитают апостола Андрея, потому что он считается тем, кто принес христианство на киевские холмы.

Что нельзя делать в день апостола Андрея:

Хотя в народе принято гадать, но церковь запрещает это делать, а также проводить громкие вечеринки с избыточным количеством алкоголя. Кроме того, запрещается выполнять работу по дому. Нельзя шить и убирать. Но обязательно нужно накрыть стол. Запрещается разговаривать с близкими людьми на повышенных тонах или ссориться с ними. В этот день лучше не распространять негатив, нужно делать больше хороших дел, и тогда добро обязательно вернется.

По традиции святой Андрей проповедовал в городах-колониях у побережья Черного моря, руины которых сохранились на юге Украины, в частности в Херсонесе. Что касается проповеди апостола на киевских холмах, то здесь упоминается Нестор Летописец, который в своей Повести временных лет якобы цитировал слова апостола Андрея, сказанные своим ученикам после того, как они переночевали на холмах возле берега Днепра: Видите эти холмы? Божья благодать воссияет на них, здесь будет большой город, и Бог построит многие церкви.

Согласно сообщению, он освятил холмы, сошел на них и установил там крест.

По словам летописца, это произошло именно на месте современного Киева. А холм, на котором построена Андреевская церковь, якобы холм, на котором он установил свой крест. Поэтому церковь построили именно здесь, несмотря на сложный ландшафт.

Что касается этих легенд, то их нельзя считать истинным историческим фактом. Многие исследователи сходятся во мнении, что апостол проповедовал на юге Украины, но называют неверными сведения о его проповеди на киевских холмах. Однако почитание апостола Андрея как первооткрывателя христианства на территории Киевской Руси стало традицией.

Апостол завершил свой путь в Патрах Ахайи, где его распяли на кресте.

Немногие святые занимают такое место в нашей восточно-православной традиции, как апостол Андрей. Различные ранние предания рассказывают о его миссионерских поездках по Восточной Европе: по территории современной Греции, Румынии и Украины. Действительно, святой Андрей дорог сердцам и умам многих православных христиан во всем мире.