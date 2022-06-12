Что нельзя делать на Зеленые праздники: 7 запретов Троицы

Период славянских Зеленых праздников уже в самом разгаре — в 2022 году украинцы его отмечают с 9 по 15 июня. В эти дни чтут память умерших, а также выполняют различные обряды с целью обеспечить хороший урожай. Главным праздником этого периода является Троица.

На этот день также есть ограничения, которыми лучше не пренебрегать.

Что нельзя делать на Троицу — далее в материале.

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В первую очередь, запрещено стирать и мыть полы — это нужно делать заранее.

Нельзя купаться в открытых водоемах — наши предки верили, что русалки могут утащить на дно. Особое внимание могут привлечь те, кто пришел охладиться в одиночку.

Аналогично и с лесом — их нельзя посещать в одиночестве, так как там могут прятаться нечистые силы.

Рукоделие и шитье также под запретом — лучше отложить дела, которые не требуют срочного вмешательства.

Поскольку праздник тесно связан с растительностью, лучше не трогать лишний раз свой огород в этот период — нельзя пересаживать цветы.

Нельзя одалживать денег, выполнять тяжелую физическую работу и ссориться с близкими.

Нельзя забивать скот и разжигать костер — можно привлечь неудачу.

Большинство запретов тесно связаны с водой — есть поверье, что в этот период активизируются русалки, особенно в полночь.