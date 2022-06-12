Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Что нельзя делать на Зеленые праздники: 7 запретов Троицы

12 июня 2022, 07:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Зеленые праздники

Период славянских Зеленых праздников уже в самом разгаре — в 2022 году украинцы его отмечают с 9 по 15 июня. В эти дни чтут память умерших, а также выполняют различные обряды с целью обеспечить хороший урожай. Главным праздником этого периода является Троица.

На этот день также есть ограничения, которыми лучше не пренебрегать.

Что нельзя делать на Троицу — далее в материале.

Сейчас смотрят
  • В первую очередь, запрещено стирать и мыть полы — это нужно делать заранее.
  • Нельзя купаться в открытых водоемах — наши предки верили, что русалки могут утащить на дно. Особое внимание могут привлечь те, кто пришел охладиться в одиночку.
  • Аналогично и с лесом — их нельзя посещать в одиночестве, так как там могут прятаться нечистые силы.
  • Рукоделие и шитье также под запретом — лучше отложить дела, которые не требуют срочного вмешательства. 
  • Поскольку праздник тесно связан с растительностью, лучше не трогать лишний раз свой огород в этот период — нельзя пересаживать цветы.
  • Нельзя одалживать денег, выполнять тяжелую физическую работу и ссориться с близкими.
  • Нельзя забивать скот и разжигать костер — можно привлечь неудачу.

Большинство запретов тесно связаны с водой — есть поверье, что в этот период активизируются русалки, особенно в полночь.

Читайте также:
ТроицаКак празднуют Троицу 2022: история, традиции и лучшие молитвы

Теги
Свята Трійця
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь