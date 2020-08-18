Украинский праздник урожая Яблочный спас 2020 празднуют 19 августа.

В народе его также называют Второй спас, однако именно он считается главным символом сбора урожая в августе.

Яблочный спас всегда сопровождался освящением домашних овощей и фруктов (в том числе и яблок), а также меда (и медовухи), обжиночных венков, а в некоторых регионах Украины — даже грибов.

С Яблочным спасом сбегается пост Спасовка, который длится до Успения Пресвятой Богородицы.

Несмотря на то, что Яблочный спас празднуют христиане, сам праздник имеет языческое происхождение, ведь в давние времена десятки народов мира считали сбор урожая одним из самых главных дней в году.

Что нельзя делать на Яблочный спас

Согласно давним традициям, нельзя было есть ничего, что росло в саду или на огороде. Такой запрет «отменялся» только после освящения овощей и фруктов в Яблочный спас.

Съесть яблоко из своего сада до Спаса когда-то считалось очень греховным.

— Если мать съест яблочки до Спасу, то ее ребеночку на небе золотого яблочка не дадут, а скажут: «Мать твоя съела».

Нельзя было пропускать семейное застолье в Яблочный спас — год завершится неудачей. Было заведено к столу приносить легкое яблочное или же виноградное вино, сделанное своими руками.

Если дома есть маленькие дети, ни в коем случае нельзя было купать их после захода солнца — это могло сглазить младенца на плохую судьбу. По традиции, лучшей в этот день была купель в бархатцах (чернобрывцах).

Работать в поле или на огороде в Яблочный спас также считалось большим грехом, поэтому хозяева обычно спешили сделать все к празднику.

Люди пытались собрать все зерновые, поскольку с этого дня уже начинались первые заморозки.

Православный календарь на август

В полном церковном календаре на август 2020 Факты ICTV собрали важные христианские праздники последнего месяца лета.

Третий Спас (Хлебный или Ореховый) верующие будут отмечать в субботу, 29 августа.

Фото: Wheel Of Time, R-culture