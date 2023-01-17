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Что нельзя делать на Крещение 2023: запреты и традиции

17 января 2023, 10:20
Валентина Чорна редактор ленты
Водохреща
Источник: Depositphotos

Традиционно 19 января украинцы отмечают Крещение. Этот праздник еще называют Богоявлением, он завершает новогодне-рождественский цикл.

С днем ​​Крещения связано множество традиций, обычаев и запретов. Празднование начинается еще в сочельник, который называют “голодной кутьей”. В этот период принято постить, нельзя употреблять пищу до восхода первой вечерней звезды.

В церквях проходят вечерние литургии, а утром 19 января верующие идут крестным ходом от храма к водоему, и там священник опускает в воду крест, тем самым освящая ее.

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Освященная на Крещение вода называется агиасма. Считается, что она приобретает целебные свойства.

Что нельзя делать на Крещение 2023:

  • Готовить на ужин мясные блюда, пить алкоголь и ставить на стол парное количество блюд.
  • Нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.
  • Заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду.
  • Заниматься рукоделием.
  • Плакать и ссориться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.
  • Одалживать деньги.
  • Гадать, иначе привлечете в свою судьбу беду.
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