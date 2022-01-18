Что нельзя делать на Крещение 2022

Традиционно 19 января украинцы отмечают Крещение. Этот праздник еще называют Богоявлением, он завершает новогодне-рождественский цикл.
С днем Крещения связано множество традиций, обычаев и запретов. Празднование начинается еще в сочельник, который называют “голодной кутьей”. В этот период принято постить, нельзя употреблять пищу до восхода первой вечерней звезды.
В церквях проходят вечерние литургии, а утром 19 января верующие идут крестным ходом от храма к водоему, и там священник опускает в воду крест, тем самым освящая ее.
Освященная на Крещение вода называется агиасма. Считается, что она приобретает целебные свойства.
Что нельзя делать на Крещение:
- Готовить на ужин мясные блюда, пить алкоголь и ставить на стол парное количество блюд.
- Нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.
- Заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду.
- Заниматься рукоделием.
- Плакать и ссориться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.
- Одалживать деньги.
- Гадать, иначе назовете на свою судьбу беду.