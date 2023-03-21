Что нельзя делать на праздник Сорока святых 2023 – главные запреты

Ежегодно 22 марта христиане чтят память Сорока святых. В 2023 году этот день приходится на среду.
Сорок святых, или их еще называют Сорок Севастийских мучеников – это 40 воинов римского XII легиона, погибших в 320 году у города Севастия за отказ отречься от христианской веры.
Факты ICTV узнавали, какие запреты действуют на День Сорока святых и что нельзя делать 22 марта 2023 года.
Что нельзя делать в День Сорока святых 2023 – запреты на праздники
День памяти Сорока святых — это один из самых главных религиозных праздников года. Память о сорока мучениках даже принадлежит к кругу самых почитаемых праздников.
В этот день смягчается запрет Великого поста: верующим разрешено есть горячую пищу с растительным маслом и пить вино.
Однако 22 марта 2023 года на Сорок святых верующим запрещается:
- убирать;
- заниматься тяжелым трудом;
- вышивать;
- ругаться, гневаться и злословить;
- занимать деньги;
- сажать горох;
- есть мясо, яйца, молочные продукты;
- физически работать;
- стирать вещи;
- что-нибудь чинить или ремонтировать.
Этот день лучше посвятить чествованию памяти Сорока святых, умерших за веру во Христа: сходить в церковь, прочитать особую молитву, приготовить традиционное блюдо — жаворонков из теста.