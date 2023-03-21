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Что нельзя делать на праздник Сорока святых 2023 – главные запреты

21 марта 2023, 17:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что нельзя делать на праздник Сорока святых 2023 – главные запреты

Ежегодно 22 марта христиане чтят память Сорока святых. В 2023 году этот день приходится на среду.

Сорок святых, или их еще называют Сорок Севастийских мучеников – это 40 воинов римского XII легиона, погибших в 320 году у города Севастия за отказ отречься от христианской веры.

Факты ICTV узнавали, какие запреты действуют на День Сорока святых и что нельзя делать 22 марта 2023 года.

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Что нельзя делать в День Сорока святых 2023 – запреты на праздники

День памяти Сорока святых — это один из самых главных религиозных праздников года. Память о сорока мучениках даже принадлежит к кругу самых почитаемых праздников.

В этот день смягчается запрет Великого поста: верующим разрешено есть горячую пищу с растительным маслом и пить вино.

Однако 22 марта 2023 года на Сорок святых верующим запрещается:

  • убирать;
  • заниматься тяжелым трудом;
  • вышивать;
  • ругаться, гневаться и злословить;
  • занимать деньги;
  • сажать горох;
  • есть мясо, яйца, молочные продукты;
  • физически работать;
  • стирать вещи;
  • что-нибудь чинить или ремонтировать.

Этот день лучше посвятить чествованию памяти Сорока святых, умерших за веру во Христа: сходить в церковь, прочитать особую молитву, приготовить традиционное блюдо — жаворонков из теста.

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