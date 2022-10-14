14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Знаковый праздник имеет огромную историю, которая передавались из поколения в поколение.

Как и с любым другим религиозным праздником, на Покров Пресвятой Богородицы есть свои традиции и запреты, которые чтили наши предки.

В первую очередь, запрещено работать — речь идет о тяжелом физическом труде. Максимум — легкая уборка в доме, без кропотливых задач. Покров также подразумевает конец всех работ на полях — со средины октября земле давали отдохнуть аж до весны следующего года.

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Еще один запрет — нельзя шить и вышивать. Лучше отложить это ремесло на потом, и насладиться важным днем за семейным столом или в кругу друзей.

Кроме уборки, ни в коем случае нельзя заниматься домашними делами. Сделайте все, чтобы сделать их заранее, или перенесите рутину на позже.

Также запрещено ругаться с близкими и ругаться. Желать плохого близким на Покров Пресвятой Богородицы запрещено. Такие праздники стоит встречать со свежей головой и приятными мыслями.

Впрочем, одними запретами праздник не заканчивается. Известно, что история Покрова Пресвятой Богородицы включает в себя две разные легенды, которые рассказывают о чудесах.