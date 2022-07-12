12 июля празднуют один из самых больших летних праздников – Петра и Павла. Это один из древнейших христианских праздников, который чтили еще наши предки во времена Киевской Руси. Неудивительно, что с этим днем связано множество традиций и запретов. Итак, сегодня рассмотрим, что разрешено и запрещено делать на Петра и Павла.

Что нельзя делать на Петра и Павла

Поскольку 12 июля — это великий церковный праздник, то в этот день запрещалось выполнять какой-либо тяжелый труд или даже обычную работу дома. В этот день нужно уделить время отдыху.

Запрещено оговаривать людей и говорить плохое. На Петра и Павла нельзя допускать злых мыслей и ссориться.

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Одалживать что-то у кого-то или, наоборот, кому-то — тоже не хороший знак в этот день.

То же касается купания в реке или озере – можно утонуть.

По народным приметам, на Петра и Павла и в лес нежелательно наведываться, потому что так же можно потеряться в нем.

Что можно делать на Петра и Павла

Если вы занимаетесь рыбалкой, то в этот праздник стоит помолиться о хорошем улове. Ведь Петр считается особенно благосклонным к рыбакам, поскольку сам в прошлом был им.

На Петра и Павла начинается период свадеб, поэтому брак 12 июля обещает счастливый и крепкий брак.

В этот день также нужно много молиться, ведь в связи с праздником молитвы обладают особой силой и точно будут выслушаны. Особенно это касается тех, кто борется с депрессией или иными психологическими болезнями.