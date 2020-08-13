Медовый спас 2020 православные верующие празднуют 14 августа.

В народе праздник также называют Маковея, Первого Спаса, Спаса на воде.

В Медовый спас в церквях освячивали первый урожай — яблоки, груши, мед, головки мака, выпечку из муки новой пшеницы. Кроме этого, также освящали букеты цветов и трав.

После Медового спаса всегда начинался пост — Спасовка, который длился до Успения Пресвятой Богородицы.

Что нельзя делать на Медовый спас

На большой праздник Медового Спаса люди бросали все домашние дела и не работали в полях, ведь считалось, что это может призвать горе в семью.

Все хозяйственные заботы нужно было успеть уладить до 14 августа. Единственным «разрешенным» трудом считался сбор меда на пасеке.

Однако здесь был еще один запрет — во время сбора ни в коем случае нельзя было громко разговаривать. Считалось, что так мед может испортиться.

Большим грехом считалось есть яблоки и мед до Спаса: особенно строго этого запрета придерживались дети, потерявшие родителей, и родители, которые похоронили детей.

Также после Маковея традиционно нельзя купаться в водоемах — этот праздник обычно служил завершением «пляжного сезона».

Всех тех, кто избегал этого правила, могли постигнуть беды и проблемы со здоровьем.

В эту пору уже ощущались первые признаки будущих холодов, поэтому приговаривали Пришел Спас, готовь рукавицы про запас.

По народному поверью, именно на Маковея лето встречается с осенью.

Православный календарь на август

В полном церковном календаре на август 2020 Факты ICTV собрали главные православные праздники последнего месяца лета.

Пере Медового спаса верующие 19 августа будут праздновать Яблочный спас, а вот одним из главных церковных праздников месяца является Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.