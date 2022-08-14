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Что нельзя делать на Медовый Спас 2022

14 августа 2022, 07:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Что нельзя делать на Медовый Спас 2022

14 августа православные христиане встретят Медовый Спас — первый в череде августовский Спасов. Также его называют Маковей.

В этот день принято ходить в церковь и святить мед, мак, воду, из которых потом можно приготовить разнообразные вкусности. Существует множество традиций и поверий, относящихся к этому дню, некоторые из них связаны с тем, что нельзя делать на Медовый Спас 2022.

Особо строгих запретов нет, однако именно 14 августа начинается Успенский пост, который не приветствует нарушений в питании.

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Что нельзя делать на Медовый Спас 2022

  • Нельзя устраивать шумных гуляний, поскольку пчела не любит шума.
  • Нельзя конфликтовать, ссориться и желать зла, поскольку все может вернуться обратно.
  • Не рекомендуется употреблять алкоголь, особенно крепкий.
  • Стоит отложить работы в поле и даже уборку дома.
  • Нельзя есть несвященный мед.
  • Физическую работу лучше перенести на другой день.

Стоит отметить, что обычно в этот день хозяйки пекут шулики, пироги, пряники и другие булочки с маком.

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