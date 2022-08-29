29 августа верующие в Украине отмечают Ореховый Спас — последний из спасов, который также знаменует приход осени. На праздник принято печь хлеб, а также святить его в церкви вместе с орехами, а после — разделять выпечку за семейным столом с близкими.

Как и у любого другого церковного праздника, Ореховый Спас имеет не только обычаи и традиции, но и запреты, которые лучше не нарушать.

Запреты на Ореховый Спас

В первую очередь, под запретом негативные мысли касательно других людей — нельзя сквернословить, а также думать плохо о близких. Негатив ни к чему хорошему не приведет, и лишь навредит самому себе.

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Под запретом и походы в лес — без оберега это может очень плохо кончиться. Именно в этот день можно встретить нечистую силу, которая заведет в гущу леса — из нее вернуться не получится.

Нельзя лениться и бездельничать — далеко не весь труд разрешен, но провести весь день перед телевизором на диване не лучшая идея. Лучше выполнить пару простых задач, которые уже давно требовали внимания. Но без лишней надобности рутинные дела лучше не делать. На Ореховый Спас особенно ценится труд в поле или огороде — праздник знаменует собой сбор урожая, это касается и сада.

Категорически нельзя переедать. И хотя Успенский Пост уже закончился, набивать свой живот в честь праздника не нужно.

Ореховый Спас — это не только запреты, но и большой праздник, который имеет свою богатую историю. И хотя его принято не так широко праздновать как Яблочный и Медовый, игнорировать важную дату не стоит. Узнать историю и традиции Орехового Спаса можно на Фактах ICTV.