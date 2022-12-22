Что нельзя делать на Анны: запреты на праздник 22 декабря

22 декабря православные христиане отмечают День Анны. Дата посвящена праведнице, которая в этот день стала матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

Как и в любой другой церковный праздник, существуют традиции и запреты. Их наши предки строго придерживались, чтобы задобрить святую и попросить о заступничестве.

Что нельзя делать на Анны — далее в материале.

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Не секрет, что пресвятая Анна является покровительницей женщин, в том числе и беременных. Так, большинство запретов коснутся тех, кто ждет ребенка.

Будущим мамам запрещено на Анны заниматься домашними делам — убирать, шить, пылесосить и все то, что можно перенести на другой день по хозяйству. К запретам стоит добавить розжиг огня, что в нынешних реалиях допускается, если речь идет о чрезвычайной ситуации.

Беременным также не стоит срезать волосы и стричь ногnи — подобные процедуры можно легко перенести на более удобный день.

К остальным запретам — нельзя ссориться, выполнять тяжелый труд и сквернословить. Стоит избегать негативных мыслей.

Декабрь уже подходит к концу — совсем скоро наступит январь, который принесет украинцам много праздников. Будет много важных дат, и их стоит провести в компании друзей или семьи. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.