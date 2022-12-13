Ежегодно 13 декабря православные верующие чтут память святого апостола Андрея Первозванного. Этот день называют День Андрея, Андреев день или Калита.

Как и у любого другого праздника, у этого также существуют свои традиции и запреты. Что нельзя делать на День Андрея, мы решили рассказать вам в материале.

Запреты на Андреев день

Нельзя работать по дому, а также шить, вязать, стирать и что-то резать.

Запрещено ругаться, конфликтовать, осуждать кого-либо.

Наши предки верили, что в этот день гуляет нечистая сила, поэтому нельзя выходить из дому — особенно ночью.

Запрещается устраивать пышные гулянья.

Нельзя венчаться и заключать брак.

Не рекомендуется отправляться в долгий путь.

Нельзя выполнять любые работы, связанные с землей.

Церковь не поддерживает гадания в ночь на Андрея.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Несмотря на то, что церковь не приветствует гадания, в ночь на Андрея незамужние девушки и парни делали это, чтобы узнать свою судьбу.

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Существует множество гаданий на Андреев день. Устраивали молодые люди и посиделки, где рассказывали друг другу истории, шутили и играли в игры.