Ежегодно 13 декабря православные верующие чтут память святого апостола Андрея Первозванного. Этот день называют День Андрея, Андреев день или Калита.
Как и у любого другого праздника, у этого также существуют свои традиции и запреты. Что нельзя делать на День Андрея, мы решили рассказать вам в материале.
Запреты на Андреев день
- Нельзя работать по дому, а также шить, вязать, стирать и что-то резать.
- Запрещено ругаться, конфликтовать, осуждать кого-либо.
- Наши предки верили, что в этот день гуляет нечистая сила, поэтому нельзя выходить из дому — особенно ночью.
- Запрещается устраивать пышные гулянья.
- Нельзя венчаться и заключать брак.
- Не рекомендуется отправляться в долгий путь.
- Нельзя выполнять любые работы, связанные с землей.
- Церковь не поддерживает гадания в ночь на Андрея.
- Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
Несмотря на то, что церковь не приветствует гадания, в ночь на Андрея незамужние девушки и парни делали это, чтобы узнать свою судьбу.
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Существует множество гаданий на Андреев день. Устраивали молодые люди и посиделки, где рассказывали друг другу истории, шутили и играли в игры.