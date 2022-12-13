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Что нельзя делать на Андреев день

13 декабря 2022, 07:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День Андрея Первозванного
Источник: Depositphotos

Ежегодно 13 декабря православные верующие чтут память святого апостола Андрея Первозванного. Этот день называют День Андрея, Андреев день или Калита.

Как и у любого другого праздника, у этого также существуют свои традиции и запреты. Что нельзя делать на День Андрея, мы решили рассказать вам в материале.

Запреты на Андреев день

  • Нельзя работать по дому, а также шить, вязать, стирать и что-то резать.
  • Запрещено ругаться, конфликтовать, осуждать кого-либо.
  • Наши предки верили, что в этот день гуляет нечистая сила, поэтому нельзя выходить из дому — особенно ночью.
  • Запрещается устраивать пышные гулянья.
  • Нельзя венчаться и заключать брак.
  • Не рекомендуется отправляться в долгий путь.
  • Нельзя выполнять любые работы, связанные с землей.
  • Церковь не поддерживает гадания в ночь на Андрея.
  • Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Несмотря на то, что церковь не приветствует гадания, в ночь на Андрея незамужние девушки и парни делали это, чтобы узнать свою судьбу.

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Существует множество гаданий на Андреев день. Устраивали молодые люди и посиделки, где рассказывали друг другу истории, шутили и играли в игры.

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