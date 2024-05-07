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Что нельзя делать на 3 день Пасхи: запреты Светлого вторника

7 мая 2024, 14:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
світлий вівторок що не можна робити
Источник: Pixabay

5 мая православные христиане отмечали Пасху, которой предшествовал Великий пост, длившийся семь недель. После Воскресения Христова наступает период, называемый Светлой седмицей или Пасхальной неделей. Ее третий день, 7 мая, носит название Светлый вторник.

Как и у любого другого периода, у этого также есть свои традиции и запреты. Далее мы разберемся, что нельзя делать на третий день Пасхи.

Светлый вторник — что нельзя делать

Третий день Пасхи в 2024 году выпал на 7 мая. Эта дата каждый год разная, но традиции ее неизменны. И если все мы знаем, что нужно и чего категорически нельзя делать в Светлое Христово Воскресение, то о периоде после него могут возникать вопросы.

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Итак, что нельзя делать во вторник после Пасхи:

  • Нельзя конфликтовать, ссориться, обижать и обижаться.
  • Не стоит жадничать и отказывать нуждающимся в помощи.
  • Запрещено венчаться, поскольку в пасхальную неделю есть лишь одна радость — Воскресение Христово.
  • Нельзя унывать.
  • Запрещено завидовать.

Теперь вы знаете, что нельзя делать на Светлый вторник. Однако есть и то, что можно делать на третий день Пасхи. Например, вечером ходить в гости или приглашать их к себе.

Также нужно помогать нуждающимся и делать это от всего сердца.

Кроме того, в Светлый вторник существует традиция открывать все окна и двери настежь. Наши предки верили, что воздух в этот день особенный и вынесет из дому с собой все болезни.

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