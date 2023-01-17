19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Это один из важнейших церковных праздников. В этот день Иоанн Креститель окрестил Иисуса в реке Иордан.

Считается, что главным обрядом во время этого праздника является — освящение воды.

Когда и как святить воду 2023

В храмах воду начинают святить вечером 18 января. Также этот обряд продолжается и утром 19 января.

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Считается, что вода освящается не от креста, который в нее погружают. Она становится освященной, так как когда-то однажды ее освятил Христос в Своем крещении.

Освященную воду можно взять в церкви или прийти на службу со своей. Важно, чтобы это была простая чистая вода, а не газированная или минеральная.

Также на Крещение воду можно освятить самостоятельно. В народе считается, что любая воду, которую вы поставите на подоконник ночью так, чтобы на нее попадал лунный свет, становится освященной.

Свойства святой воды

Считается, что крещенская вода обладает целительными свойствами. Она может помочь справить с многими недугами, а также укрепить организм.

Также крещенская вода улучшает душевную гармонию и поднимает настроение. А это может помочь вам лучше справиться со стрессами.

Когда человек пьет святую воду, то восстанавливает энергетику своего тела, а также улучшает душевное состояние. Считается, что регулярное употребление крещенской воды натощак способствует укреплению иммунитета и повышает сопротивляемость инфекциям.