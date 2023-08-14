Сегодня, 14 августа, отмечают большой праздник – Медовый Спас. В народе его еще называют Маковеем. Что можно делать на Маковея: список основных запретов – читайте в материале.

Что можно делать на Маковея и какие существуют традиции в этот день

Сегодня люди идут в храм, чтобы помолиться, освятить мед, мак, воду и овощи нового урожая. В этот день молятся, благодарят Христа за все, что есть в жизни, о здоровье для близких и скорейшем наступлении мира. Помимо меда, пирожков и прочего, в корзины в этот день кладут специальные букетики – маковейчики.

После освящения их ставят в дома, на подоконнике или кладут за иконами.

Важно также отведать ложечку освященного меда, чтобы весь год быть здоровым, а также угостить других медом. Кроме этого на Медовый Спас хозяйки традиционно готовят выпечку с медом и маком и угощают ею нуждающихся (чтобы весь год в доме было добро).

Что нельзя делать на Маковея: список запретов

Запреты на Медовый Спас достаточно строги. К примеру, в этот день нельзя: