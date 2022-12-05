Новогодние праздники до сих пор являются одними из самых любимых для украинцев. Несмотря на то, что сейчас у многих нет настроения, чтобы праздновать Новый год с помпезностью и веселыми эмоциями, как в прошлом году, подарки в этот день никто не отменял.

Если вы уже выбрали для своих близких презенты, но сами пока не знаете, что можно попросить на Новый год 2023, идеи подарков найдете в материале.

Что можно попросить на Новый год 2023 для дома

В этом году множество людей из-за войны остались без родных стен.

Сейчас смотрят

А те, в кого уцелели и дом, и родные, не так часто тратят деньги на быт.

Поэтому на подарок в 2023 году могут подойти:

бытовая техника (может быть электрочайник, пылесос, кофемашина, блендер и др.);

посуда: подойдет набор тарелок, бокалы для вина, наборы столовых приборов;

постельное белье и пледы;

мебель (например, кресло для работы, маленький столик, тумбочка);

украшения для интерьера.

Что можно попросить на Новый год 2023 для работы

Самое главное – обязательно примите во внимание материальное положение дарителя. После этого можно присмотреться к следующим презентам:

набор свечей на рабочий стол;

визитница;

кейс для документов;

сумка или рюкзак для работы;

повербанк;

набор зарядок для телефона, ноутбука и т.д.

Что можно попросить на Новый год 2023

Если вы хотите подарок для души, то вам нужно подумать о том, чего вы хотите в данный момент. Возможно, релакс-массаж, сходить в зал или набор хороших книг.

Присмотритесь внимательно к этому списку:

набор для рисования;

набор с аромамаслами;

сертификат на дегустацию вин и сыра;

парный поход на занятия йогой;

сертификат на курсы или что-то другое, что касается саморазвития;

путешествие в Карпаты;

день в чанах;

коллекционная монета;

фотосессия;

набор косметики;

любимый парфюм;

сертификат в книжный магазин;

набор для чайной церемонии;

бомбочки для ванн и парфюмерные гели для душа.

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