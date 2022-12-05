Новогодние праздники до сих пор являются одними из самых любимых для украинцев. Несмотря на то, что сейчас у многих нет настроения, чтобы праздновать Новый год с помпезностью и веселыми эмоциями, как в прошлом году, подарки в этот день никто не отменял.
Если вы уже выбрали для своих близких презенты, но сами пока не знаете, что можно попросить на Новый год 2023, идеи подарков найдете в материале.
Что можно попросить на Новый год 2023 для дома
В этом году множество людей из-за войны остались без родных стен.
А те, в кого уцелели и дом, и родные, не так часто тратят деньги на быт.
Поэтому на подарок в 2023 году могут подойти:
- бытовая техника (может быть электрочайник, пылесос, кофемашина, блендер и др.);
- посуда: подойдет набор тарелок, бокалы для вина, наборы столовых приборов;
- постельное белье и пледы;
- мебель (например, кресло для работы, маленький столик, тумбочка);
- украшения для интерьера.
Что можно попросить на Новый год 2023 для работы
Самое главное – обязательно примите во внимание материальное положение дарителя. После этого можно присмотреться к следующим презентам:
- набор свечей на рабочий стол;
- визитница;
- кейс для документов;
- сумка или рюкзак для работы;
- повербанк;
- набор зарядок для телефона, ноутбука и т.д.
Что можно попросить на Новый год 2023
Если вы хотите подарок для души, то вам нужно подумать о том, чего вы хотите в данный момент. Возможно, релакс-массаж, сходить в зал или набор хороших книг.
Присмотритесь внимательно к этому списку:
- набор для рисования;
- набор с аромамаслами;
- сертификат на дегустацию вин и сыра;
- парный поход на занятия йогой;
- сертификат на курсы или что-то другое, что касается саморазвития;
- путешествие в Карпаты;
- день в чанах;
- коллекционная монета;
- фотосессия;
- набор косметики;
- любимый парфюм;
- сертификат в книжный магазин;
- набор для чайной церемонии;
- бомбочки для ванн и парфюмерные гели для душа.
Что можно попросить на Новый год: идеи подарков для спортсменов
- спортивный инвентарь;
- набор для рыбалки;
- коньки;
- мячи;
- столик для пинг-понга;
- сертификат на покупку спортивной одежды;
- термобелье;
- сертификат в тренажерный зал.