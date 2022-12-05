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Что можно попросить на Новый год 2023: идеи подарков для Wish List

5 декабря 2022, 17:48
Анна Голишевская Редактор сайта
Подарунки
Источник: Unsplash

Новогодние праздники до сих пор являются одними из самых любимых для украинцев. Несмотря на то, что сейчас у многих нет настроения, чтобы праздновать Новый год с помпезностью и веселыми эмоциями, как в прошлом году, подарки в этот день никто не отменял.

Если вы уже выбрали для своих близких презенты, но сами пока не знаете, что можно попросить на Новый год 2023, идеи подарков найдете в материале.

Что можно попросить на Новый год 2023 для дома

В этом году множество людей из-за войны остались без родных стен.

Сейчас смотрят

А те, в кого уцелели и дом, и родные, не так часто тратят деньги на быт.

Поэтому на подарок в 2023 году могут подойти:

  • бытовая техника (может быть электрочайник, пылесос, кофемашина, блендер и др.);
  • посуда: подойдет набор тарелок, бокалы для вина, наборы столовых приборов;
  • постельное белье и пледы;
  • мебель (например, кресло для работы, маленький столик, тумбочка);
  • украшения для интерьера.

Что можно попросить на Новый год 2023 для работы

Самое главное – обязательно примите во внимание материальное положение дарителя. После этого можно присмотреться к следующим презентам:

  • набор свечей на рабочий стол;
  • визитница;
  • кейс для документов;
  • сумка или рюкзак для работы;
  • повербанк;
  • набор зарядок для телефона, ноутбука и т.д.

Что можно попросить на Новый год 2023 

Подарунок

Фото — Unsplash

Если вы хотите подарок для души, то вам нужно подумать о том, чего вы хотите в данный момент. Возможно, релакс-массаж, сходить в зал или набор хороших книг.

Присмотритесь внимательно к этому списку:

  • набор для рисования;
  • набор с аромамаслами;
  • сертификат на дегустацию вин и сыра;
  • парный поход на занятия йогой;
  • сертификат на курсы или что-то другое, что касается саморазвития;
  • путешествие в Карпаты;
  • день в чанах;
  • коллекционная монета;
  • фотосессия;
  • набор косметики;
  • любимый парфюм;
  • сертификат в книжный магазин;
  • набор для чайной церемонии;
  • бомбочки для ванн и парфюмерные гели для душа.

Что можно попросить на Новый год: идеи подарков для спортсменов

  • спортивный инвентарь;
  • набор для рыбалки;
  • коньки;
  • мячи;
  • столик для пинг-понга;
  • сертификат на покупку спортивной одежды;
  • термобелье;
  • сертификат в тренажерный зал.
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