В ночь с 13 на 14 января украинцы будут отмечать Старый Новый год, второе название которого – Щедрый вечер.

В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом. Следует поздравить друг друга, извиниться за старые обиды и пожелать счастья в новом году.

Для наших предков этот праздник был обычным Новым Годом, который, к тому же, приходится на День святого Василия. Он был покровителем сельского хозяйства, поэтому на столе должно быть много мясных блюд, особенно из свинины.

Чтобы ваше застолье было вкусным и пышным, Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты традиционных блюд на Старый Новый год.

Щедрая кутья

Главный атрибут праздничного стола — щедрая кутья. В отличие от рождественской, пшеничная каша для щедрой кутьи варится на молоке или с добавлением сливок, масла.

В готовую кашу добавляется мед, любые орехи, сухофрукты, мак или цукаты. Лучше всего дополняют вкус изюм, курага, грецкие орехи и миндаль.

Блюда из свинины

Свинину на праздничный стол подают не просто так, ведь именно это животное — символ достатка и плодородия. Традиционным украшением Щедрого вечера является холодец из свиных ножек. Для него вам понадобится два килограмма свиных ножек, обязательно без копыт. Лучше купить сразу без них, потому что в домашних условиях их достаточно сложно отрубить.

Тщательно обожгите ножки, если это нужно, и помойте. Положите в глубокую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрыла мясо. Добавьте в бульон любимые приправы, лавровый лист, целую луковицу, морковь и хорошо посолите.

Плотно закройте крышкой и варите на очень слабом огне 2,5 часа. За 20 минут до конца добавьте несколько зубчиков чеснока и еще одну морковь, потом снимите с огня и дайте постоять примерно час.

После этого достаньте ножки, удалите из них кости, мясо с кожей нарежьте на небольшие кусочки, положите в глубокие формы слоем до двух сантиметров и залейте процеженным бульоном. Если вы готовите холодец впервые и волнуетесь, можно добавить в бульон желатин. Оставьте в холодильнике на ночь и наслаждайтесь.

Мясной пирог со свининой — еще одно вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать даже к чаю. Для этого 500 г листового теста разделите пополам, раскатайте одну половину, постелите на дно и сделайте несколько проколов вилкой.

Для начинки обжарьте на растительном масле луковицу и морковь соломкой, добавьте 300 г свиного фарша, любимые специи и три желтка. Дайте фаршу немного остыть, выложите в форму и накройте второй половинкой теста, защипните край, сделайте такие же проколы.

Выпекать пирог нужно 30-40 мин в разогретой духовке до румяной корочки.

Вареники с картошкой

Обязательное традиционное блюдо Щедрого вечера — это вареники со шкварками, непременно домашние.

Для теста 0.5 кг муки просейте и добавьте 250 мл теплой воды, две столовых ложки масла, два яйца и соль по вкусу, замесите тесто. Оно должно быть однородным и крутым, оставьте в тепле на полчаса. Для начинки понадобится картофельное пюре со сливочным маслом или молоком, сделайте его более соленым чем обычно.

Тонко раскатайте тесто и с помощью стакана вырежьте кружочки. В середину положите ложку начинки и сформируйте вареники. Готовые вареники варите в подсоленном кипятке 6-7 минут после повторного закипания.

После этого обжарьте на сковороде мелко нарезанные лук и сало, добавьте в миску с варениками.