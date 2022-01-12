13 января, канун Старого Нового года 2022, зовется Щедрым вечером. Наши предки верили, что с наступлением заката по улицам бродила разная нечисть, которая могла забрать с собой людей. Лучшая защита от темной силы — веселье в компании и походы в гости, которые активно сопровождались песнями и приятными словами.

С тех времен в Сочельник молодежь и детвора активно ходят по домам, где щедруют и желают хозяевам мира, добра, счастья и благополучия. Важно отметить, что ходили по домам только молодые — взрослые мужчины и женщины оставались дома в ожидании гостей.

За добрые пожелания ребят награждают сладостями и деньгами. Уже после всех походов мешок с лакомствами делится между ребятами, как и деньги. Наши предки нередко отдавали полученные монеты в церковь.

Факты ICTV собрали лучшие щедривки на Старый Новый год 2022, чтобы вы могли поздравить с наступающим праздником всех друзей, соседей и родственников.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

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