На 14 октября приходится важный христианский праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот важный день верующие вспоминают о благих деяниях Девы Марии, в надежде на помощь с небес.

В этот день также принято поздравлять друг друга, желать всего наилучшего и отмечать важное событие за столом — в компании друзей или близких.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких даже на расстоянии.

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Хочу Вам пожелать терпенья,

Тепла, уюта, настроенья.

Поздравить с праздником большим,

Желать удачи от души.

И в Богородицы Покров

Чтоб каждый ближний был здоров.

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С Покровом Богородицы Святой!

Пускай хранит она всегда дом твой.

Пусть помогает, направляет,

От бед, печалей защищает.

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Пусть под покровом Богородицы

Душа и сердце не тревожится.

Желаю мира и добра,

Чтоб жизнь счастливою была!

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Пусть Покров Пресвятой Богородицы

Бережет Ваших близких, родных.

Пусть хорошее в жизни исполнится,

И наполнит любовь каждый миг.

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Не растерять тепло души,

Людьми родными дорожить,

Жить в добром здравии желаю

И с днем Покрова поздравляю.

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Октябрь пройдет незаметно — самое время распланировать ноябрь, который наступит уже совсем скоро. Последний месяц осени приготовил украинцам огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2022 можно на Фактах ICTV.