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Счастья и мира: поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках и СМС

14 октября 2022, 06:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Діва Марія

На 14 октября приходится важный христианский праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот важный день верующие вспоминают о благих деяниях Девы Марии, в надежде на помощь с небес.

В этот день также принято поздравлять друг друга, желать всего наилучшего и отмечать важное событие за столом — в компании друзей или близких.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких даже на расстоянии.

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***

Хочу Вам пожелать терпенья,
Тепла, уюта, настроенья.
Поздравить с праздником большим,
Желать удачи от души.
И в Богородицы Покров
Чтоб каждый ближний был здоров.

Покров Пресвятой Богородицы

***

С Покровом Богородицы Святой!
Пускай хранит она всегда дом твой.
Пусть помогает, направляет,
От бед, печалей защищает.

Покров Пресвятой Богородицы

***

Пусть под покровом Богородицы
Душа и сердце не тревожится.
Желаю мира и добра,
Чтоб жизнь счастливою была!

Покров Пресвятой Богородицы

***

Пусть Покров Пресвятой Богородицы
Бережет Ваших близких, родных.
Пусть хорошее в жизни исполнится,
И наполнит любовь каждый миг.

Покров Пресвятой Богородицы

***

Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.

Покров Пресвятой Богородицы

***

Октябрь пройдет незаметно — самое время распланировать ноябрь, который наступит уже совсем скоро. Последний месяц осени приготовил украинцам огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
Покров Пресвятой Богородицы Поздравления с праздниками Праздник
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