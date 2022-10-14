На 14 октября приходится важный христианский праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот важный день верующие вспоминают о благих деяниях Девы Марии, в надежде на помощь с небес.
В этот день также принято поздравлять друг друга, желать всего наилучшего и отмечать важное событие за столом — в компании друзей или близких.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких даже на расстоянии.
***
Хочу Вам пожелать терпенья,
Тепла, уюта, настроенья.
Поздравить с праздником большим,
Желать удачи от души.
И в Богородицы Покров
Чтоб каждый ближний был здоров.
***
С Покровом Богородицы Святой!
Пускай хранит она всегда дом твой.
Пусть помогает, направляет,
От бед, печалей защищает.
***
Пусть под покровом Богородицы
Душа и сердце не тревожится.
Желаю мира и добра,
Чтоб жизнь счастливою была!
***
Пусть Покров Пресвятой Богородицы
Бережет Ваших близких, родных.
Пусть хорошее в жизни исполнится,
И наполнит любовь каждый миг.
***
Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.
***
Октябрь пройдет незаметно — самое время распланировать ноябрь, который наступит уже совсем скоро. Последний месяц осени приготовил украинцам огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2022 можно на Фактах ICTV.