День ангела Татьяны в январе отмечает 24 числа. Это очень популярное имя, и в Украине очень много Татьян. Наверняка у многих из нас есть знакомые с этим красивым именем. Самое время поздравить близких с этим праздником, а также узнать о значении имени.

Значение имени Татьяна

Известно, что это имя походит из Рима. По самой распространенной версии — Татьяна это женская версия имени Татий. Есть и другая версия — из греческого переводится как составитель и основательница.

Сейчас смотрят Татьяна — очень эмоциональный человек, и это касается как детства, так и взросления. Ревность, необходимость во внимании — все эти характеристики могут любого сбить с толку, и решения часто зависят от настроения. Что касается работы, то Татьяна умело оставляя позади своих конкурентов, создавая союзы с правильными людьми. В браке Татьяна очень любит подпитывать свое эго, так что будет очень непросто. Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени. *** Татьяна, с днем ангела! Пускай Ангел-хранитель везде следует за тобой и оберегает от всех бед и несчастий. Желаю крепкого здоровья, добра и счастливых дней. *** В день Татьянин поздравляю, Шлю свой пламенный привет. Ангел твой пусть будет рядом, Дарит много светлых лет. *** В Татьянин день тебе желаю, Пусть твой огонь не угасает, Ангел-хранитель охраняет, От горя, бед тебя оберегает. *** В Татьянин день любви желаю И удивительных открытий. Пусть жизнь мозаику подарит Из восхитительных событий! *** С Днем Татьяны Вас, Танюша, Нет на свете Тани лучше, Озаряйте красотой Мир прекрасный и большой. *** Январь уже позади — впереди февраль, который принесет много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже в конце месяца верующие будут отмечать Масленицу — праздник длится целую неделю. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV. Читайте также: Выходные в феврале 2023: сколько дней будут отдыхать украинцы

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.