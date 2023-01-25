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Счастья и любви: поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках и СМС

25 января 2023, 08:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
девушка
Источник: Depositphotos

День ангела Татьяны в январе отмечает 24 числа. Это очень популярное имя, и в Украине очень много Татьян. Наверняка у многих из нас есть знакомые с этим красивым именем. Самое время поздравить близких с этим праздником, а также узнать о значении имени.

Значение имени Татьяна

Известно, что это имя походит из Рима. По самой распространенной версии — Татьяна это женская версия имени Татий. Есть и другая версия — из греческого переводится как составитель и основательница.

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Татьяна — очень эмоциональный человек, и это касается как детства, так и взросления. Ревность, необходимость во внимании — все эти характеристики могут любого сбить с толку, и решения часто зависят от настроения. Что касается работы, то Татьяна умело оставляя позади своих конкурентов, создавая союзы с правильными людьми. В браке Татьяна очень любит подпитывать свое эго, так что будет очень непросто.

Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени.

***

Татьяна, с днем ангела! Пускай Ангел-хранитель везде следует за тобой и оберегает от всех бед и несчастий. Желаю крепкого здоровья, добра и счастливых дней.

День Ангела Татьяны

***

В день Татьянин поздравляю,

Шлю свой пламенный привет.

Ангел твой пусть будет рядом,

Дарит много светлых лет.

***

В Татьянин день тебе желаю,

Пусть твой огонь не угасает,

Ангел-хранитель охраняет,

От горя, бед тебя оберегает.

День Ангела Татьяны

***

В Татьянин день любви желаю

И удивительных открытий.

Пусть жизнь мозаику подарит

Из восхитительных событий!

***

С Днем Татьяны Вас, Танюша,

Нет на свете Тани лучше,

Озаряйте красотой

Мир прекрасный и большой.

День Ангела Татьяны

***

Январь уже позади — впереди февраль, который принесет много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже в конце месяца верующие будут отмечать Масленицу — праздник длится целую неделю. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.

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