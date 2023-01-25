День ангела Татьяны в январе отмечает 24 числа. Это очень популярное имя, и в Украине очень много Татьян. Наверняка у многих из нас есть знакомые с этим красивым именем. Самое время поздравить близких с этим праздником, а также узнать о значении имени.
Значение имени Татьяна
Известно, что это имя походит из Рима. По самой распространенной версии — Татьяна это женская версия имени Татий. Есть и другая версия — из греческого переводится как составитель и основательница.
Татьяна — очень эмоциональный человек, и это касается как детства, так и взросления. Ревность, необходимость во внимании — все эти характеристики могут любого сбить с толку, и решения часто зависят от настроения. Что касается работы, то Татьяна умело оставляя позади своих конкурентов, создавая союзы с правильными людьми. В браке Татьяна очень любит подпитывать свое эго, так что будет очень непросто.
Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени.
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Татьяна, с днем ангела! Пускай Ангел-хранитель везде следует за тобой и оберегает от всех бед и несчастий. Желаю крепкого здоровья, добра и счастливых дней.
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В день Татьянин поздравляю,
Шлю свой пламенный привет.
Ангел твой пусть будет рядом,
Дарит много светлых лет.
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В Татьянин день тебе желаю,
Пусть твой огонь не угасает,
Ангел-хранитель охраняет,
От горя, бед тебя оберегает.
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В Татьянин день любви желаю
И удивительных открытий.
Пусть жизнь мозаику подарит
Из восхитительных событий!
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С Днем Татьяны Вас, Танюша,
Нет на свете Тани лучше,
Озаряйте красотой
Мир прекрасный и большой.
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Январь уже позади — впереди февраль, который принесет много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже в конце месяца верующие будут отмечать Масленицу — праздник длится целую неделю. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.