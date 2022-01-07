Рождество — время для искренних эмоций, радости и улыбок. До самого семейного и уютного праздника года осталось совсем немного времени. Не забудьте поздравить друзей и родных! Мы подготовили вам интересные и веселые поздравления в СМС, которые ваши близкие будут читать с удовольствием.

Иногда бывает так, что наш креатив, который так нужен нам в определенный момент, куда-то исчезает. Для многих процесс придумывания поздравлений с праздниками – это настоящее испытание, так что Факты ICTV уже сделали все за вас!

Выбирайте самый лучший вариант СМС и присылайте всем, кого любите.

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Пусть Рождество будет счастливым,

Спокойным, радостным, игривым,

Пусть вас с семьей Христос хранит,

Пусть счастьем дом будет набит!

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Пусть Рождество принесет в ваш дом уют, благополучие и тепло. Будьте счастливы в семейном кругу! С праздником!

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В небе звездочка взошла,

В каждый дом она вошла,

Это Рождество приходит,

И добро нам всем приносит!

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С Рождеством! Желаю вкусной кути, любви и согласия. Христос родился, прославляйте его!

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Отовсюду раздается коляда,

Пусть убегает в даль от нас беда,

Ведь Христос наш родился,

Ангел наш на свет явился!

С Рождеством!

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На улицах уже давно загорелись яркие огоньки, пора бы им замелькать и в вашем сердце! Желаю счастливого Рождества!

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Новая радость наша стала,

Нам колядку щебетала,

Христос приходит на наш свет!

Желаю всем нам долгих лет!

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Пусть все блюда на рождественском столе будут вкусными, а близкие — здоровыми и счастливыми. Пусть Рождество принесет в вашу жизнь настоящее чудо!

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Пусть в вашем доме будут

Достаток, счастье и уют,

Пусть легким будет весь ваш путь,

А на зло нам все равно!

С Рождеством!

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Пусть эта ночь доставит радость и тепло, а воспоминания о ней будут согревать нас еще долго холодными зимними вечерами! С Рождеством!

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Да будет дома счастье и добро!

Взгляни на звездочку в окно,

Она нам Рождество подарит,

И нас на мир благословит!

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В этот светлый и праведный праздник я хочу пожелать вам гармонии, радости и блаженства. Пусть Христос оберегает вас и вашу семью от всех бед. С Праздником!

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Рождество Христовое приходит,

Добро и мир нам всем приносит,

Будьте счастливы всегда,

Пусть не настигнет вас беда!

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Рождество уже стучит в двери домов, поэтому пришла пора поздравить вас! Пусть эта удивительная ночь подарит много положительных эмоций и исполнит все сокровенные желания. Искренне желаю вам добра и мира!

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Желаю в эту святую блаженную ночь забыть обо всех бедах и обрести гармонию в душе! Пусть Рождество принесет вам благополучие, радость и достаток!

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Желаем вам отлично провести Рождество и навечно запомнить его. Наслаждайтесь зимними праздниками по полной, цените драгоценное время с близкими и будьте счастливы!