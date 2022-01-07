Рождество — время для искренних эмоций, радости и улыбок. До самого семейного и уютного праздника года осталось совсем немного времени. Не забудьте поздравить друзей и родных! Мы подготовили вам интересные и веселые поздравления в СМС, которые ваши близкие будут читать с удовольствием.
Иногда бывает так, что наш креатив, который так нужен нам в определенный момент, куда-то исчезает. Для многих процесс придумывания поздравлений с праздниками – это настоящее испытание, так что Факты ICTV уже сделали все за вас!
Выбирайте самый лучший вариант СМС и присылайте всем, кого любите.
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Пусть Рождество будет счастливым,
Спокойным, радостным, игривым,
Пусть вас с семьей Христос хранит,
Пусть счастьем дом будет набит!
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Пусть Рождество принесет в ваш дом уют, благополучие и тепло. Будьте счастливы в семейном кругу! С праздником!
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В небе звездочка взошла,
В каждый дом она вошла,
Это Рождество приходит,
И добро нам всем приносит!
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С Рождеством! Желаю вкусной кути, любви и согласия. Христос родился, прославляйте его!
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Отовсюду раздается коляда,
Пусть убегает в даль от нас беда,
Ведь Христос наш родился,
Ангел наш на свет явился!
С Рождеством!
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На улицах уже давно загорелись яркие огоньки, пора бы им замелькать и в вашем сердце! Желаю счастливого Рождества!
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Новая радость наша стала,
Нам колядку щебетала,
Христос приходит на наш свет!
Желаю всем нам долгих лет!
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Пусть все блюда на рождественском столе будут вкусными, а близкие — здоровыми и счастливыми. Пусть Рождество принесет в вашу жизнь настоящее чудо!
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Пусть в вашем доме будут
Достаток, счастье и уют,
Пусть легким будет весь ваш путь,
А на зло нам все равно!
С Рождеством!
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Пусть эта ночь доставит радость и тепло, а воспоминания о ней будут согревать нас еще долго холодными зимними вечерами! С Рождеством!
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Да будет дома счастье и добро!
Взгляни на звездочку в окно,
Она нам Рождество подарит,
И нас на мир благословит!
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В этот светлый и праведный праздник я хочу пожелать вам гармонии, радости и блаженства. Пусть Христос оберегает вас и вашу семью от всех бед. С Праздником!
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Рождество Христовое приходит,
Добро и мир нам всем приносит,
Будьте счастливы всегда,
Пусть не настигнет вас беда!
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Рождество уже стучит в двери домов, поэтому пришла пора поздравить вас! Пусть эта удивительная ночь подарит много положительных эмоций и исполнит все сокровенные желания. Искренне желаю вам добра и мира!
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Желаю в эту святую блаженную ночь забыть обо всех бедах и обрести гармонию в душе! Пусть Рождество принесет вам благополучие, радость и достаток!
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Желаем вам отлично провести Рождество и навечно запомнить его. Наслаждайтесь зимними праздниками по полной, цените драгоценное время с близкими и будьте счастливы!