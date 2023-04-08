9 апреля христиане западного обряда празднуют один из самых больших церковных праздников — Пасху. Праздник не нуждается в представлении, ведь это одно из самых важных церковных событий в календаре из года в год.

Праздник многие ждут с нетерпением — даже подготовка имеет свои традиции, которые чтят миллионы людей, передавая обычаи новым поколениям.

Факты ICTV подготовили короткие поздравления с католической Пасхой, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

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***

Светлый праздник в дом стучится,

Пасха счастье всем несет,

Добра в доме будет много,

Все плохое отойдет!

И Господь в делах поможет,

Оградит от зла и бед,

Твою радость приумножит

И зажжет в душе он свет!

***

Я в католическую Пасху

Желаю счастья и тепла,

Чтобы светлой, доброй сказкой,

Твоя жизнь всегда была!

Пусть ангел спустится с небес,

Чтоб огласить благую весть:

Христос воистину воскрес,

А значит, чудо в жизни есть!

***

С Пасхой католической поздравим

Всех сегодня в искренности слов

В пожеланиях своих оставим,

Чтобы жили счастье и любовь!

Дом пускай наполнится уютом

Греет солнце ласковым теплом

А Господь подарит больше чуда,

Укрывая бережным крылом!

***

Торжество сегодня наступило!

Пасхи католической приход

Землю ярким солнцем озарило

Пусть ликует в радости народ!

Поздравленья в праздник принимайте

И сияйте солнечным лучом

С теплотой друг друга поздравляйте —

Пусть печали будут нипочем!

***

Пусть католическая Пасха

Придет с добром в твой светлый дом,

Пусть Бог раскрасит яркой краской

Все то, что видишь ты кругом!

Отметим, что христиане восточного обряда будут праздновать Пасху немного позже — 16 апреля.

Впрочем, помимо церковных праздников, в апреле украинцев ждут и национальные важные даты. К примеру, уже 1 числа многие будут отмечать День смеха, а 29 числа — Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.