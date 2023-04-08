9 апреля христиане западного обряда празднуют один из самых больших церковных праздников — Пасху. Праздник не нуждается в представлении, ведь это одно из самых важных церковных событий в календаре из года в год.
Праздник многие ждут с нетерпением — даже подготовка имеет свои традиции, которые чтят миллионы людей, передавая обычаи новым поколениям.
Факты ICTV подготовили короткие поздравления с католической Пасхой, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.
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Светлый праздник в дом стучится,
Пасха счастье всем несет,
Добра в доме будет много,
Все плохое отойдет!
И Господь в делах поможет,
Оградит от зла и бед,
Твою радость приумножит
И зажжет в душе он свет!
***
Я в католическую Пасху
Желаю счастья и тепла,
Чтобы светлой, доброй сказкой,
Твоя жизнь всегда была!
Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб огласить благую весть:
Христос воистину воскрес,
А значит, чудо в жизни есть!
***
С Пасхой католической поздравим
Всех сегодня в искренности слов
В пожеланиях своих оставим,
Чтобы жили счастье и любовь!
Дом пускай наполнится уютом
Греет солнце ласковым теплом
А Господь подарит больше чуда,
Укрывая бережным крылом!
***
Торжество сегодня наступило!
Пасхи католической приход
Землю ярким солнцем озарило
Пусть ликует в радости народ!
Поздравленья в праздник принимайте
И сияйте солнечным лучом
С теплотой друг друга поздравляйте —
Пусть печали будут нипочем!
***
Пусть католическая Пасха
Придет с добром в твой светлый дом,
Пусть Бог раскрасит яркой краской
Все то, что видишь ты кругом!
Отметим, что христиане восточного обряда будут праздновать Пасху немного позже — 16 апреля.
Впрочем, помимо церковных праздников, в апреле украинцев ждут и национальные важные даты. К примеру, уже 1 числа многие будут отмечать День смеха, а 29 числа — Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.