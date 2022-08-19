Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Счастливой судьбы! Поздравления в открытках и СМС с Преображением Господним 2022

19 августа 2022, 08:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Счастливой судьбы! Поздравления в открытках и СМС с Преображением Господним 2022

19 августа христиане восточного обряда отмечают праздник Преображения Господня. В народе его называют Яблочный Спас.

Это важный религиозный праздник, в который верующие посещают Божественную литургию и святят в церкви яблоки, груши, виноград и другие плоды. Также в этот день нужно поздравлять своих близких, желая им счастливой судьбы.

По этому случаю Факты ICTV  подготовили поздравления для Viber с Преображением Господним в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить того, кого посчитаете нужным.

Сейчас смотрят

Поздравления с Преображением Господним 2022 в открытках

Поздравления с Преображением Господним 2022 в СМС

***

С Преображением Господним,
Со Спасом Яблочным, друзья.
Пусть будет радостно сегодня,
И соберется вся семья.

Пусть нежным ароматом яблок
Все пропитается кругом,
Пусть настроение будет славным,
И вера бережет ваш дом.

***

Преображение Господне —
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.

***

С Преображением Господним
Я поздравляю вас, друзья!
Достатка вам желаю в доме,
Чтоб чаша полною была.

Желаю вкусностей различных
И витаминов для души.
Обнов в делах для вас привычных
И пусть господь вас сохранит.

***

В Преображение желаю
Вам счастья, мира и добра,
Сердца свои откройте нынче
Потоку света и тепла.

Пусть вера ваша крепнет только,
Молитесь — будет все дано,
Жить в мире, радости, смирении
Пускай вам будет суждено.

***

Пироги, компоты —
Накрывайте стол!
Хлопоты, заботы,
Но никто не зол.

Урожай убрали —
Радостно гурьбой.
Пшеницей зашуршали —
Понесли домой.

Читайте также:
Счастливой судьбы! Поздравления в открытках и СМС с Преображением Господним 2022С праздником Яблочного Спаса! Поздравления в открытках для Viber

Теги
Привітання
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь