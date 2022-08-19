19 августа христиане восточного обряда отмечают праздник Преображения Господня. В народе его называют Яблочный Спас.

Это важный религиозный праздник, в который верующие посещают Божественную литургию и святят в церкви яблоки, груши, виноград и другие плоды. Также в этот день нужно поздравлять своих близких, желая им счастливой судьбы.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления для Viber с Преображением Господним в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить того, кого посчитаете нужным.

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Поздравления с Преображением Господним 2022 в открытках

Поздравления с Преображением Господним 2022 в СМС

***

С Преображением Господним,

Со Спасом Яблочным, друзья.

Пусть будет радостно сегодня,

И соберется вся семья.

Пусть нежным ароматом яблок

Все пропитается кругом,

Пусть настроение будет славным,

И вера бережет ваш дом.



***

Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.



***

С Преображением Господним

Я поздравляю вас, друзья!

Достатка вам желаю в доме,

Чтоб чаша полною была.

Желаю вкусностей различных

И витаминов для души.

Обнов в делах для вас привычных

И пусть господь вас сохранит.



***

В Преображение желаю

Вам счастья, мира и добра,

Сердца свои откройте нынче

Потоку света и тепла.

Пусть вера ваша крепнет только,

Молитесь — будет все дано,

Жить в мире, радости, смирении

Пускай вам будет суждено.



***

Пироги, компоты —

Накрывайте стол!

Хлопоты, заботы,

Но никто не зол.

Урожай убрали —

Радостно гурьбой.

Пшеницей зашуршали —

Понесли домой.

