19 августа христиане восточного обряда отмечают праздник Преображения Господня. В народе его называют Яблочный Спас.
Это важный религиозный праздник, в который верующие посещают Божественную литургию и святят в церкви яблоки, груши, виноград и другие плоды. Также в этот день нужно поздравлять своих близких, желая им счастливой судьбы.
По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления для Viber с Преображением Господним в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить того, кого посчитаете нужным.
Поздравления с Преображением Господним 2022 в открытках
Поздравления с Преображением Господним 2022 в СМС
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С Преображением Господним,
Со Спасом Яблочным, друзья.
Пусть будет радостно сегодня,
И соберется вся семья.
Пусть нежным ароматом яблок
Все пропитается кругом,
Пусть настроение будет славным,
И вера бережет ваш дом.
***
Преображение Господне —
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.
***
С Преображением Господним
Я поздравляю вас, друзья!
Достатка вам желаю в доме,
Чтоб чаша полною была.
Желаю вкусностей различных
И витаминов для души.
Обнов в делах для вас привычных
И пусть господь вас сохранит.
***
В Преображение желаю
Вам счастья, мира и добра,
Сердца свои откройте нынче
Потоку света и тепла.
Пусть вера ваша крепнет только,
Молитесь — будет все дано,
Жить в мире, радости, смирении
Пускай вам будет суждено.
***
Пироги, компоты —
Накрывайте стол!
Хлопоты, заботы,
Но никто не зол.
Урожай убрали —
Радостно гурьбой.
Пшеницей зашуршали —
Понесли домой.