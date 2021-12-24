Уже совсем скоро наступит Рождество — самое время провести этот праздник в кругу семьи за столом.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие. Верующие отмечают праздник еще с четвертого века — отмечается появления на свет Иисуса Христа в облике человека.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством в прозе, СМС и стихах, которые порадуют ваших близких теплыми словами. Красивые пожелания могут растопить сердце и зарядить позитивом.

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Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

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Сегодня праздник светлый —

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И все, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!

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Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

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Искренней радости

В день Рождества,

Уюта, здоровья,

Счастья, тепла!

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С Рождеством Христовым,

С праздником добра,

Света и терпенья,

Мира вам всегда!

От обид избавьтесь,

И от всех хлопот,

Пусть для вас успешен

Будет этот год!

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Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам!

С Рождеством!

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По традиции, в Рождество хозяин дома должен открыть окно — нужно впустить праздник. До этого также нужно украсить свое жилище — праздничными свечами и венком. Эти атрибуты Рождества не только создадут уютную атмосферу, но и защитят от духов и прочем нечисти.

Ознакомиться с запретами и приметами на Рождество можно в материале Фактов ICTV.