Уже совсем скоро наступит Рождество — самое время провести этот праздник в кругу семьи за столом.
Рождество Христово — важнейшее церковное событие. Верующие отмечают праздник еще с четвертого века — отмечается появления на свет Иисуса Христа в облике человека.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством в прозе, СМС и стихах, которые порадуют ваших близких теплыми словами. Красивые пожелания могут растопить сердце и зарядить позитивом.
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Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
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Сегодня праздник светлый —
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И все, о чем мечтали,
Господь исполнит пусть!
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Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!
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Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла!
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С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!
От обид избавьтесь,
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!
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Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!
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По традиции, в Рождество хозяин дома должен открыть окно — нужно впустить праздник. До этого также нужно украсить свое жилище — праздничными свечами и венком. Эти атрибуты Рождества не только создадут уютную атмосферу, но и защитят от духов и прочем нечисти.
Ознакомиться с запретами и приметами на Рождество можно в материале Фактов ICTV.