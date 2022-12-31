Уже сегодня ночью весь мир будет праздновать Новый год 2023. Этот волшебный период дарит надежду на лучшее, а потому сейчас звучит множество приятных слов с пожеланиями мира, счастья и добра.

Ровно в 00:00 под бой курантов все, у кого есть такая возможность, поднимут наполненные бокалы и загадают заветное желание, которое у украинцев сейчас одно на всех.

Кроме того, в этот праздник обязательно нужно поздравить всех своих близких, а потому Факты ICTV подготовили поздравления с Новым годом 2023 в гифках, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

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Ранее мы также подготовили поздравления с Новым годом 2023 в открытках и прозе, которые зарядят праздничным настроением и помогут поверить в волшебство.